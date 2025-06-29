Vučić: Osveta nije naš jezik, rektor je učestvovao u pokušaju rušenja države

Predsjednik Srbije Aleksadar Vučić izjavio je danas da "osveta nije naš jezik, ali odgovornost mora biti naša budućnost", navodeći da "poziv na nasilje" sa Trga Slavija ne može da prođe bez odgovornosti.

On je, u obraćanju iz Palate Srbije, rekao da "bezbjednosne službe znaju gdje je odlučivano kako da glasi poziv na nasilje, da je dato zeleno svjetlo, o tome su (autori) 4-5 dana razgovarali".

Apsolutna neodgovornost

- Ogromno je nezadovoljstvo u Srpskoj naprednoj stranci (SNS) rezultatima razgovora premijera Đure Macuta s rektorom Vladanom Đokićem, koji je pokazao apsolutnu nedogovornost i učestvovao u pokušaju rušenja države. Pružit ću maksimalnu podršku Macutu - rekao je Vučić.

On je naveo da je "ogromno nezadovoljstvo ljudi jer neće da razgovaraju sa teroristima i onima koji su rušili državu, a Đokić je jedan od njih, pa ćemo vidjeti kakvi sve stepeni odgovornosti postoje za takvo ponašanje".

Naglasio je da "nema pregovora sa teroristima", ali "dijalog mora da se vodi sa onima koji drugačije politički misle i nisu zadovoljni stepenom demokratije u državi".

Vučić je izjavio i da je poruka sa kraja sinoćnjeg skupa na beogradskom Trgu Slavija da okupljeni imaju zeleno svjetlo, "poziv na građanske sukobe i napade na policiju", navodeći da će biti još puno uhapšenih zbog izgreda.

- Zahtijevam od Tužilaštva da radi svoj posao, da se ne prave naivni. Vrijeme odgovornosti dolazi, neću potpisati molbu za pomilovanje onih koji su učestvovali u nasilju - rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbije, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem.

Lični interesi

Kako je rekao, nisu samo "arogantni, nabusiti" mladi ljudi odgovorni za sinoćnje nasilje, već i stariji koji su ih podbunjivali iz svojih ličnih i političkih interesa.

- Ne znam kako su mislili da pobijede državu, nema nikog jačeg od države - rekao je Vučić, navodeći da je ponosan na profesionalnost policije.

Također je rekao da je na Trgu Slavija bilo između 35 i 36 hiljada ljudi, odnosno ukupno 38.010, te da su organizatori "doživjeli debakl".

Vučić je izjavio i da je "najvažnije da je Srbija pobijedila, nju ne možete pobijediti nasiljem, nije stala i neće", te najavio infrastukturne projekte, puteve i otvaranje željezničkih dionica.

- Nismo stali ni sa stranim investicijama, ali su manje 46 odsto zbog blokada. Ako Bog pomogne kišom zbog poljoprivrede, tokom ljeta moći ćemo da idemo sa stopom rasta od 3,5 posto - rekao je Vučić u obraćanju u Palati Srbija.