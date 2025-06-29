U Srbiji uhapšeno šest osoba: Osumnjičeni da su pripremali napad na državne institucije

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u zajedničkoj akciji sa pripadnicima MUP-a Republike Srbije i BIA-e za sada je uhapšeno ukupno šest lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo Pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije iz člana 320. u vezi krivičnog djela Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz člana 309. Krivičnog zakonika.

Uhapšene osobe su iz Zaječara, Smedereva, Kragujevca, Beograda, Sombora i Niša. Kako se navodi u saopćenju, akcija je i dalje u toku.

Postoje osnovi sumnje, navodi se, da su navedeni osumnjičeni 20. juna 2025. godine u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta i 21. juna 2025. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta u Beogradu, pored ostalog, dogovarali i pripremali napad na državne institucije, blokadu puteva i krucijalnu infrastrukturu na teritoriji cijele države, kako bi nasilnim putem promijenili državni poredak.

- Također, na sastanku u prostorijama Građevinskog fakulteta u Beogradu je, kako se sumnja, potvrđeno da je "ultimatum" za održavanje izbora samo izgovor za primjenu nasilja, jer, prema riječima učesnika sastanka, čak i u slučaju da odmah bude prihvaćen zahtjev za održavanje izbora u avgustu, oni ne bi pobijedili na tim izborima - ističe VJT.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kojem roku će biti privedeni na saslušanje.