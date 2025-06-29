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GASE SE IZ ZRAKA

Veliki požari u Crnoj Gori: Kuće nisu ugrožene, ali su zahvatili ogromnu površinu

Čitatelji "Avaza" koji se nalaze u Crnoj Gori na odmoru, poslali su redakciji fotografije požara koji bijesni

Veliki požari. Čitatelj

S. S.

29.6.2025

U mjestu Grbavci i kod područja izvorišta "Bolje sestre" nedaleko od Podgorice danas se vode borbe s velikim požarima.

Trenutno prema informacijama Portala RTCG intervenišu četiri ekipe podgoričke Službe zaštite i spašavanja i avio-helikopterska jedinica MUP-a.

Kako je za Gradski portal izjavio Nikola Bojanović iz Vatrogasne, požar kod Grbavaca je izbio jučer i on je bio ugašen.

- Danas je uslijedio novi koji se razvio u dva kraka, lijevi je ugašen, desni nije - kazao je Bojanović.

Djelujemo iz vazduha, avioni rade. Imamo na terenu osam vatrogasaca, nema ugroženih kuća. Kuće ćemo svakako odbraniti, poručio je za Gradski Bojanović.

Čitatelji "Avaza" koji se nalaze u Crnoj Gori na odmoru, poslali su redakciji fotografije požara koji bijesni.

# POŽAR
# CRNA GORA
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