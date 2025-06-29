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PRIVEDENO ŠEST OSOBA

Blokade širom Srbije zbog hapšenja učesnika jučerašnjeg protesta

Prema navodima opozicionih medija u Srbiji danas je u Valjevu priveden i jedan srednjoškolac zbog objava na platformi X

Blokade u Srbiji. N1

S. S.

29.6.2025

U Srbiji su u toku masovni protesti i blokade u znak protivljenja, kako kažu, policijskoj represiji nad građanima tokom jučerašnjeg protesta, kao i zbog hapšenja studenata, aktivista i građana. 

Protesti su organizovani širom zemlje u znak podrške studentima, nakon što je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uz saradnju policije i BIA-e, uhapšeno šest studenata.

Prema navodima opozicionih medija u Srbiji danas je u Valjevu priveden i jedan srednjoškolac zbog objava na platformi X.

U Beogradu je ispred Palate pravde započeo protest studenata i građana zbog, kako navode, nezakonitih privođenja učesnika prethodnog protesta. Građani su blokirali više lokacija – kontejnerima i ogradama zatvoren je centar Zemuna, kao i ključne saobraćajnice poput Autokomande i Trošarine.

Blokade su zabilježene i na Novom Beogradu, ispred Mašinskog fakulteta, na Pančevačkom mostu, u Novom Sadu, Smederevu i brojnim drugim gradovima širom Srbije.

# SRBIJA
# BEOGRAD
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