Blokade širom Srbije zbog hapšenja učesnika jučerašnjeg protesta

U Srbiji su u toku masovni protesti i blokade u znak protivljenja, kako kažu, policijskoj represiji nad građanima tokom jučerašnjeg protesta, kao i zbog hapšenja studenata, aktivista i građana.

Protesti su organizovani širom zemlje u znak podrške studentima, nakon što je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uz saradnju policije i BIA-e, uhapšeno šest studenata.