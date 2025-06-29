Blokade širom Srbije zbog hapšenja učesnika jučerašnjeg protesta

U Srbiji su u toku masovni protesti i blokade u znak protivljenja, kako kažu, policijskoj represiji nad građanima tokom jučerašnjeg protesta, kao i zbog hapšenja studenata, aktivista i građana.
Protesti su organizovani širom zemlje u znak podrške studentima, nakon što je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uz saradnju policije i BIA-e, uhapšeno šest studenata.
Prema navodima opozicionih medija u Srbiji danas je u Valjevu priveden i jedan srednjoškolac zbog objava na platformi X.
U Beogradu je ispred Palate pravde započeo protest studenata i građana zbog, kako navode, nezakonitih privođenja učesnika prethodnog protesta. Građani su blokirali više lokacija – kontejnerima i ogradama zatvoren je centar Zemuna, kao i ključne saobraćajnice poput Autokomande i Trošarine.
Blokade su zabilježene i na Novom Beogradu, ispred Mašinskog fakulteta, na Pančevačkom mostu, u Novom Sadu, Smederevu i brojnim drugim gradovima širom Srbije.