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OGLASILO SE MINISTARSTVO

Uklonjene blokade sa saobraćajnica u Beogradu, studenti žele nastavak protesta

Jedno policijsko vozilo je oštećeno tokom noći u uklanjanju blokada

U Beogradu ulice prohodne. Nikola Tomić / Telegraf.rs

A. O.

30.6.2025

Srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su tokom noći uklonjene sve blokade sa saobraćajnica u Beogradu, ali i da se očekuje "normalizacija saobraćaja" u narednih nekoliko sati.

Jedno policijsko vozilo je oštećeno tokom noći u uklanjanju blokada, iako su studenti, organizatori ovih protesta, dali instrukciju da se u slučaju dolaska policije demonstranti "mirno i bez panike povuku."

Kako je navedeno iz policije, službenici MUP-a Srbije su profesionalno postupali, a nekoliko ljudi je privedeno. Polasci vozila javnog gradskog prijevoza u Beogradu jutros kasne i mnoge linije nisu krenule na vrijeme i po redu vožnje, uprkos uklanjanju blokada.

U Novom Sadu ulice su jutros prohodne i saobraćaj normalno funkcioniše, nakon što su sinoć male grupe studenata koje blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju bile blokirale više raskrsnica u tom gradu.

Magistralni put kod Užica jutros je takođe prohodan, a studenti koji blokiraju okončali su blokadu ovog putnog pravca jutros oko četiri sata.

Studenti u blokadi, organizacija koja predvodi proteste, objavila je jutros instrukciju svim učesnicima u ovim protestima, rekavši kako ne trebaju ulaziti u sukob s policijom.

Naveli su, između ostalog, da "kada vide opasnost samo nastave dalje", odnosno da blokiraju drugu ulicu ili saobraćajnicu u slučaju dolaska policije.

Podsjećamo, protesti tokom prethodnog vikenda su doveli i do okršaja između demonstranata i policije.

Uhapšeno je više desetina ljudi.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je, između ostalog, rekao da "neće pomilovati nikoga", misleći na uhapšene studente i demonstrante.

# SRBIJA
# BLOKADE
# STUDENTI
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# BEOGRAD
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