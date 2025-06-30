Uklonjene blokade sa saobraćajnica u Beogradu, studenti žele nastavak protesta

Srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su tokom noći uklonjene sve blokade sa saobraćajnica u Beogradu, ali i da se očekuje "normalizacija saobraćaja" u narednih nekoliko sati.

Jedno policijsko vozilo je oštećeno tokom noći u uklanjanju blokada, iako su studenti, organizatori ovih protesta, dali instrukciju da se u slučaju dolaska policije demonstranti "mirno i bez panike povuku."

Kako je navedeno iz policije, službenici MUP-a Srbije su profesionalno postupali, a nekoliko ljudi je privedeno. Polasci vozila javnog gradskog prijevoza u Beogradu jutros kasne i mnoge linije nisu krenule na vrijeme i po redu vožnje, uprkos uklanjanju blokada.