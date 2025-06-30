Šveđanin divljao autocestom, presretač ga zaustavio zbog velike brzine

Na autocesti A1, na dionici Pirovac – Benkovac, u subotu navečer zabilježen je ozbiljan saobraćajni prekršaj. Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su 32-godišnjeg državljanina Švedske koji je vozio nevjerovatnom brzinom od 249 kilometara na sat, na dijelu ceste gdje je maksimalno dozvoljena brzina 130 km/h, prenosi GP Maljevac.

Prekoračenje brzine evidentirano je 28. juna u 21:11 sati uz pomoć službenog vozila presretača. Vozač je odmah zaustavljen, a protiv njega je poduzeta zakonska procedura.

Šveđaninu je izdan prekršajni nalog sa novčanom kaznom od 660 eura. Također, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na teritoriji Republike Hrvatske u trajanju od jednog mjeseca.

Policija ponovo apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila, posebno ograničenja brzine, te da vožnju uvijek prilagode uslovima na cesti. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju mora biti na prvom mjestu.