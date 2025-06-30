Srbijanska pjevačica pokušala probiti blokadu u Beogradu

Stanovnici Bežanijske kose pridružili su se blokadama koje su od sinoć postavljane širom beogradske prijestolnice, postavljajući kontejnere i metalne ograde kako bi zaustavili saobraćaj, prenosi Nova.rs .

Srbijanska pjevačica Marija Mikić danas je svojim automobilom pokušala probiti blokadu koju su građani postavili na jednoj od ulica na Bežanijskoj kosi u Beogradu.

Iako joj je nekoliko građana reklo da je blokada ona se nije obazirala nego je, pored postavljenih kontejnera, stisnula gas da prođe pored njih po svaku cijenu.

Okupljeni građani burno su reagovali na ovaj potez.

Kada su je redari na blokadi zaustavili, Marija je izjavila da ide po dijete.

Ubrzo su se građani okupili oko njenog automobila, a pjevačica je počela da se svađa s njima.

Nije stala na tome – izašla je iz automobila da dodatno objašnjava svoj postupak.