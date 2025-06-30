Veliki požar u vikend-naselju Vinci kod Dunava: Izgorjelo oko 50 vikendica, traje evakuacija

Vatra je zahvatila vikendice smještene u gustoj borovoj šumi, a plamen se brzo širio zbog vjetra i visokih temperatura.

Tijekom dana izbio je požar u popularnom vikend-naselju Vinci na Dunavu, između Velikog Gradišta i Golupca.

Na terenu su vatrogasci, a u pomoć su pozvani i helikopteri koji gase požar iz vazduha.

Mještani i vlasnici vikendica sa strahom prate razvoj situacije. Prvi prizori sa lica mjesta izgledaju dramatično – kuće u plamenu, dim koji se diže iznad Dunava i borba sa vatrenom stihijom.