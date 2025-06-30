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SRBIJA

Veliki požar u vikend-naselju Vinci kod Dunava: Izgorjelo oko 50 vikendica, traje evakuacija

Na terenu su vatrogasci, a u pomoć su pozvani i helikopteri koji gase požar iz vazduha

Veliki požar u Srbiji. Instagram

M. Až.

30.6.2025

Tijekom dana izbio je požar u popularnom vikend-naselju Vinci na Dunavu, između Velikog Gradišta i Golupca.

Vatra je zahvatila vikendice smještene u gustoj borovoj šumi, a plamen se brzo širio zbog vjetra i visokih temperatura.

Na terenu su vatrogasci, a u pomoć su pozvani i helikopteri koji gase požar iz vazduha.

Mještani i vlasnici vikendica sa strahom prate razvoj situacije. Prvi prizori sa lica mjesta izgledaju dramatično – kuće u plamenu, dim koji se diže iznad Dunava i borba sa vatrenom stihijom.

Kako Kurir saznaje, do sada je izgorelo oko 50 vikendica, a u toku je evakuacija ljudi. Na terenu vlada očaj, ljudi su u šoku i plaču dok gledaju kako im kuće nestaju u plamenu.

Vatrogasne ekipe iz Velikog Gradišta, Požarevca, Golupca i Smedereva već su angažovane, a pojačanja stižu iz drugih gradova.

Požar se gasi i iz vazduha, uz pomoć tri helikoptera. Vatra je zahvatila i velike površine njiva prema selu Požeženo, a situacija i dalje ostaje veoma ozbiljna.

Sjeverni vjetar nosi suhe, zapaljene borove iglice koje padaju na krovove prekrivene opalim iglicama. Pojedine kuće su planule za svega nekoliko minuta, javlja Kurir.

# SRBIJA
# POŽAR
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