Otkriveno ko je prijavio bombu u avionu Air Srbije

Stefan M. (23) iz Srbije uhapšen je zbog sumnje da je lažno prijavio postavljanje bombe u avionu kompanije Air Serbia, koji je iz Beograda sletio u Tivat, saopćeno je iz Uprave policije. On je uhapšen u Herceg Novom.

Zbog dojave saobraćaj na tivatskom aerodromu bio je prekinut, a aerodrom evakuisan.

Stefan M. sumnjiči se za krivično djelo lažno prijavljivanje.

- Danas u 16:40 sati Uprava policije primila je telefonsku dojavu od nepoznatog lica da je u vazduhoplovu na relaciji Beograd–Tivat, koji je trebao sletjeti na Aerodrom Tivat u 18:30 sati, postavljena eksplozivna naprava. Odmah nakon prijave, službenici Sektora za borbu protiv kriminala zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti ‘Jug’, Odjeljenja bezbjednosti Tivat i Herceg Novi, poduzeli su niz hitnih mjera kako bi osigurali bezbjednost putnika i identifikovali lice koje je poziv uputilo - saopćeno je iz Uprave policije.

Nakon dojave formiran je krizni štab na Aerodromu Tivat, koji je djelovao prema protokolu za krizne situacije.

- Aerodrom je evakuisan, a po slijetanju aviona izvršena je detaljna kontrola putnika i prtljaga. Policijski službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata i Grupe za protivdiverzionu zaštitu izvršili su pregled i utvrdili da je dojava bila lažna. Nakon brojnih policijsko-tužilačkih aktivnosti brzo je identifikovan, lociran i uhapšen S. M. (23) iz Srbije, koji se sumnjiči za lažno prijavljivanje - dodaju iz policije.