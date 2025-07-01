Bivši komandant Drinskog korpusa tzv. "VRS" u Srbiji oslobođen optužbi za zločine u Srebrenici

Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg komandanta Drinskog korpusa tzv "VRS" Milenka Živanovića optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Srebrenici jula 1995. godine.

Sud je 1. jula Živanoviću izrekao prvostepenu presudu, i oslobodio ga optužbi da je naredio prisilno preseljenje bošnjačkog stanovništva iz zaštićene zone Srebrenica, piše Radio Slobodna Evropa.

Sutkinja je u obrazloženju presude navela da je Živanović, kao komandant, izdavao zadatke Drinskom korpusu, ali da nijedan od ovih zadataka nije bio usmjeren na prisilno iseljavanje civila, već "na borbene zadatke protiv jedinica suprotstavljene strane u oružanom sukobu".

Tužilaštvo, koje je u predmetu protiv Živanovića tražilo pet godina zatvora, što je zakonski minimum, najavilo je žalbu na presudu. Jedinice tzv. "VRS" su u napadu na Srebrenicu, koja je bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija, u julu 1995. godine počinile genocid ubivši više od 8.000 Bošnjaka.

Tokom sudskog procesa u Srbiji Milenko Živanović se branio sa slobode. Nakon izricanja presude nije želio da govori za medije.

Za šta je Živanović bio optužen?

Optužnica Tužilaštva za ratne zločine Srbije je Živanovića teretila da je novembra 1992. godine donio odluku za dalje dejstvo koju je uputio komandi Zvorničke lake pešadijske brigade, a u kojoj se pored ostalog navodi - "neprijatelju nanositi što veće gubitke, iznurivati ga, razbijati i prisiliti na predaju, a muslimansko stanovništvo prisiliti da napusti prostor Cerske, Žepa, Srebrenica i Goražde".

Po drugoj tački optužnice, Živanović je marta 1995. izdao zapovijest kojom je, između ostalog, naredio da "svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima treba stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi".

Obezbijediti autobuse

Treća tačka optužnice teretila ga je da je 12. jula 1995. godine izdao naređenje "da se obezbijede autobusi za evakuaciju iz enklave Srebrenica i molio Glavni štab tzv "VRS" da odobri korištenje goriva za potrebe 50 autobusa koji će biti angažovani".

Prema četvrtoj tački, Živanović je 13. jula 1995. godine izdao upozorenje, u kojem je naveo ultimatum Bošnjacima u Žepi da će se borbena dejstva nastaviti "ukoliko ne prihvate naše uslove za iseljenje".