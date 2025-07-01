Turistkinja iz Srbije bila s mužem na Krku pa razbjesnila Hrvate komentarima: "Samo 4.000 eura?!"

Jedna od popularnih destinacija svakako je i otok Krk, poznat po svojoj prirodnoj ljepoti i uređenim plažama koje privlače brojne turiste. Upravo taj otok posjetila je i Sandra Stanojević iz Srbije, koja je svoje utiske podijelila na TikToku, izazvavši brojne reakcije, prenosi Dnevno.hr .

Ljetovanje u Hrvatskoj privlači brojne posjetioce iz raznih zemalja jer nudi raznovrsne sadržaje – od mirnih plaža i skrivenih uvala do živopisnih gradova bogatih kulturno-historijskim naslijeđem. Dalmacija, sa svojim kristalno čistim morem i poznatim otocima poput Brača, Hvara i Korčule, posebno je omiljena među ljubiteljima sunca, mora i historije. Gradovi poput Splita i Dubrovnika nude spoj modernog života i drevnih znamenitosti, dok se u unutrašnjosti često posjećuju Varaždin, Osijek i Zagreb.

- Za samo 4.000 eura moj muž i ja smo proveli četiri dana u Hrvatskoj, na otoku Krku. Aranžmanom smo bili potpuno oduševljeni, a otok je tako simpatičan i sladak da smo morali rezervisati još čak pet dana. Ako i vi želite posjetiti ovaj otok, od mene imate tople preporuke - kazala je Sandra u snimku.

Dio korisnika mreža nije mogao povjerovati u njene navode, sumnjajući da je u pitanju šala ili prenaglašavanje.

- Aj ne zezajte, bio sam tri puta na Krku i nisam ukupno potrošio 4.000 eura sa suprugom - naveo je jedan komentator.

Viralna diskusija

Drugi su tvrdili da su cijene ljetovanja u Hrvatskoj i dalje raznolike te da se ista suma može iskoristiti za znatno duži boravak.

- Za 3.500 eura idem 15 dana u Bašku, ne lažite ovaj napaćeni narod - napisala je jedna korisnica.

Jedan korisnik se uključio u raspravu pokušavajući umiriti tenzije: "Ne razumijem zašto toliko hejta i sumnje, ja vodim četveročlanu porodicu na Korčulu, all inclusive hotel na plaži, i plaćamo 3.600 eura po osobi za 12 noćenja."

Diskusija o Sandrinom putovanju ubrzo je postala viralna, a brojni korisnici su se složili da ljetovanje u Hrvatskoj može biti i vrlo skupo – ali i pristupačno, u zavisnosti od izbora smještaja i aranžmana.