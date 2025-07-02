Američka ambasada u Beogradu upozorava: "Teroru ne treba pozivnica, Evropa mora čuvati granice"

Američka ambasada u Srbiji uputila je javno upozorenje putem svog zvaničnog profila na platformi X, ističući ozbiljne sigurnosne prijetnje povezane s terorizmom i masovnim migracijama.

U objavi se navodi: "Teroru ne treba pozivnica - on samo čeka priliku. Masovne migracije omogućavaju nasilnim ekstremistima da iskoriste ranjivosti. Ako Evropa želi da spriječi sljedeći napad, mora čuvati vrata i spriječiti teroriste da prođu kroz njih."

Dodaje se da otvorene granice predstavljaju sigurnosni rizik: "Teroristima ne trebaju vize kada su granice otvorene. Ako želimo da zaštitimo naše građane, prvo moramo ojačati zakone, dosljedno ih sprovoditi i sarađivati na međunarodnom nivou. Bez bezbjednih granica niko nije siguran i niko ne bi trebalo da strada zbog našeg nečinjenja."

Ambasada je kao primjer efikasne bezbjednosne saradnje navela spriječeni napad u Austriji: "Plan za napad na koncert u Beču (august 2024): Borba protiv terorizma kroz saradnju - Teroristički napad eksplozivom na koncert u Beču zaustavljen je - u posljednjem trenutku. Radikalizovani tinejdžeri, od kojih je jedan bio migrant, zakleli su se na vjernost ISIS-u. Razlog zašto se napad nije dogodio? Američka i austrijska obavještajna služba su radile zajedno. Ovo je primjer prave saradnje u oblasti bezbjednosti. Nastavimo da gradimo na tome.

U završnom dijelu objave naglašava se važnost odlučnog postupanja prema osobama kojima je odbijen zahtjev za azil.

- Napad afganistanskog tražioca azila u Njemačkoj: Odmah ukloniti tražioce azila kojima je zahtjev odbijen - prije nego što se nešto dogodi - Afganistanac kojem je odbijen azil izbo je dvogodišnje dijete i odraslu osobu u njemačkom parku. Trebalo je da se vrati u Afganistan nakon što mu je zahtjev za azil odbijen. Ovo nije bio neuspjeh iz saosjećanja, već neuspjeh sprovođenja zakona. Evropske vlade moraju zaštititi svoj narod - poručeno je iz Ambasade SAD-a, prenosi Telegraf.