Uhapšen student koji je na protestima u Beogradu govorio o Muratu, Principu i Kosovu

Nikola Marčetić, student Fakulteta muzičke umjetnosti iz Beograda, uhapšen je danas u Zemunu, potvrdio je njegov otac za televiziju N1 Srbija. Marčetić se trenutno nalazi u prostorijama Policijske uprave Zemun, a očekuje se dolazak njegovog advokata, nakon čega bi, prema dostupnim informacijama, mogao biti prebačen u drugu policijsku stanicu.

Prema navodima s društvenih mreža, osim Marčetića, privedena je još jedna osoba, ali njen identitet za sada nije poznat.

Iako policija još nije objavila zvanične razloge hapšenja, informacija je izazvala veliku pažnju u javnosti jer je Marčetić prethodnih dana bio u centru pažnje zbog govora koji je održao na Vidovdan, tokom studentskog i građanskog protesta u Beogradu.

Njegovo obraćanje bilo je obilježeno jakom simbolikom, nacionalističkom retorikom i pozivanjem na mitove iz srpske historije. Marčetić je govorio o Kosovu kao duhovnom zavjetu, podsjećao na detalje Kosovske bitke iz 1389. godine, pominjao čador sultana Murata, te govorio o "zavjetu generacije koja neće klečati".

- Naš boj danas nije sabljama, nego istinom - rekao je Marčetić, pozvavši prisutne da ne ćute pred nepravdom i da se bore protiv, kako je naveo, režima koji ne služi narodu. Kamp u Pionirskom parku opisao je kao "bijele čadore u kakvima se krio Murat", a vlast je nazvao "kukavicom koja se skriva i prijeti slobodnom narodu".

Do sada se policija nije oglasila u vezi sa razlozima njegovog hapšenja, pa ostaje nejasno da li je ono povezano s njegovim javnim nastupima ili nekim drugim okolnostima.

Više informacija očekuje se nakon dolaska advokata i eventualnog saopćenja iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.