Mještani nezadovoljni prizorima na moru u Hrvatskoj: "Ovo je odvratno"

Uvala Bobovišće na Braču potpuno je blokirana konopima i luksuznim brodovima, a iako su mještani pozivali kontrole i inspekcije, one se već danima oglušuju na njihove pozive, piše Morski.hr.

- Odvratne slike stižu s Brača, doslovno da se čovjek zapita ko nam to dolazi i kome mi to za novac prodajemo raj na zemlji koji smo naslijedili od predaka. Iako ni lokalci nisu uvijek pretjerano čisti i imamo jako puno prizora onečišćenja mora na žalost baš od onih koji kraj njega žive, prizori smeća koje ostaje Jadranskom moru nakon kratke posjete ovih gostiju je zbilja mučan - navode na portalu.

Od lokalaca su saznali da sve više brodova izbacuje tankove i smeće u Splitskim vratima nakon čega sav otpad završi na zapadnoj strani Brača, a niko ne reagira na takvo ponašanje.

- Vezuju se za stijene i za borovinu, tulumare cijele noći, prave užasnu buku i ostavljaju jako puno smeća - požalili su se Bračani.

Lokalni stanovnici ove protuzakonite radnje prijavljivali su Lučkoj kapetaniji i policiji, no do sad niko nije reagirao.