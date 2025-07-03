Sukob građana i specijalaca u Beogradu: Vučić i UN se oglasili

Velike blokade i protekle noći bile su u Beogradu, a javni gradski prijevoz je bio obustavljen. Došlo je do sukoba između specijalaca i građana. Blokade raskrsnica i glavnih saobraćajnica, uz povremene sukobe s policijom, organizovane su sinoć u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još desetak drugih gradova. Na području općine Vračar uslijedio je najveći incident, gdje je policija u opremi za razbijanje demonstracija fizički nasrnula na građane, a prema snimcima na društvenim mrežama i izjavama svjedoka, privedeno je više osoba, među kojima i maloljetnici.

Građani su se okupili i ispred policijske stanice na Vračaru, tražeći oslobađanje privedenih. Skandirali su “Uhapsite Vučića” i “Imate li obraza”, protestujući zbog privođenja, među kojima je bilo i srednjoškolaca. Oni su pušteni tokom večeri, a posljednji je izašao iz stanice oko ponoći. Na drugoj strani grada, građani su održavali mirni protest neprekidnim hodanjem po kružnom toku između Novog Beograda i Zemuna. Iako je bilo najavljeno da okupljanja traju do ponoći, demonstranti su ostali na ulicama i nakon tog vremena. Oko 00:30 sati došlo je do novog sukoba između policije i građana ispred zgrade Pravnog fakulteta. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su pripadnici Policijske brigade napadnuti tokom pokušaja privođenja osobe na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Ruzveltove ulice. Navode da je ta osoba prethodno remetila javni red i mir i postavljala kontejnere na kolovoz. Povrijeđen policajac Tom prilikom povrijeđen je jedan policajac, a oštećeno je i službeno vozilo. U Novom Sadu sinoć su bile blokirane glavne saobraćajnice, uključujući Bulevar Evrope i još pet ključnih raskrsnica. Lokalni portal 021.rs javio je da je vozač automobila BMW uletio među demonstrante, oštetio više bicikala i povrijedio jednog mladića.