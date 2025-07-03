Magarci ispred institucija: Kosovski advokat performansom poručio vlastima da je država u blokadi

Kako je pojasnio, performansom je želio ukazati na zastoje u konstituisanju novog saziva najvišeg zakonodavnog tijela Kosova.

Obraćajući se novinarima, Koci je kazao da su magarci simbol protesta protiv "tvrdoglavosti političara" koji ne pronalaze rješenje za političku krizu. Istakao je kako mu nije cilj da izazove podjele, već da bude glas razuma i jedinstva.

- Država je u blokadi. Ljudi čekaju. Milioni se gube. Niko se ne pomjera, niko ne preuzima odgovornost. Moj protest je simboličan i miran, ali poruka je stvarna: Ne možemo se pretvoriti u tihu rulju - izjavio je Koci.

Podsjećamo, prije nekoliko dana propao je i 40. pokušaj da se konstituiše Skupština Kosova. Prema rezultatima izbora, nijedna politička opcija nema dovoljan broj mandata za samostalno formiranje vlade.