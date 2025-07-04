U Beogradu i Novom Sadu blokada pojedinih saobraćajnica

Pojedine saobraćajnice blokirane su jutros u Beogradu, Novom Sadu i Nišu zbog grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju.

U Beogradu se mala grupa učesnika blokada okupila na Trgu Republike, odakle su se uputili do Terazijskog tunela i kontejnerima blokirali ulaz u tunel, ali su se razišli kada su se pojavili pripadnici policije i potom blokirali raskrsnicu Bulevara Despota Stefana i Braće Jugovića, prenosi Telegraf.rs.

Saobraćaj je blokiran ispred FDU, na raskrsnici Jurija Gagarina i Gandijeve, na Vidikovcu i kod Ada Mola, prenose mediji.

U Novom Sadu su od 6 sati blokirane tri velike raskrsnice - kod GSP-a, Merkatora i raskrsnica Temerinske i Partizanske ulice, a najavljeno je da će blokada trajati do 9 sati.

Protest tokom čitavog dana

U Nišu se protest održava ispred zgrade Osnovnog suda, a najavljeno je da će trajati cijeli dan.

Studenti koji blokiraju fakultete najavili su na društvenim mrežama "totalnu blokadu" Beograda i Novog Sada od jutros, a kao razlog su naveli, kako tvrde, "policijsku brutalnost".

Oni su također naveli da su blokade noću "manje djelotvorne" i da najmanje "pogađaju saobraćajni sistem", a da je najveća gužva u saobraćaju od 7 do 9 i od 15 do 17 sati, odnosno kada građani odlaze na posao i vraćaju se.

Privođenje studenata

Grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju od nedjelju uvečer su počele blokade saobraćajnica u Beogradu i drugim gradovima, navodeći kao razlog privođenja više studenata osumnjičenih za planiranje nasilne promjene ustavnog uređenja i pružanje podrške uhapšenima koji su učestvovali u nasilju poslije protesta 28. juna.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sinoć građane na mir i uputio molbu da se ne ruši Srbija, jer oni koji to žele, kako ističe, ne mogu da je pobjede.

Vučić je zamolio one koji su najavili potpune blokade u nekoliko gradova da to ne čine i naveo da država želi da dopusti svaku slobodu okupljanja, ali da takvu vrstu nasilja država ne može i ne smije da dopusti.

MUP Srbije je upozorio sve koji namjeravaju da organizuju nezakonite blokade da će policija preduzeti sve neophodne mere da se zaštiti javni red i mir.