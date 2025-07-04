Raspisan referendum: Slovenija izlazi iz NATO-a?

Slovenačka vladajuća stranka Pokret za slobodu raspisala je konsultativni referendum o članstvu Slovenije u NATO-u, samo sat vremena nakon što je izgubila parlamentarni glas o konsultativnom referendumu o izdacima za odbranu, prenosi agencija STA.

Stranka je saopštila da je ovo ključno pitanje o kojem građani moraju odlučiti, te da će zvanični prijedlog za referendum biti podnesen naredne sedmice.

- Postoje samo dva izbora: ili ostajemo u NATO-u i plaćamo članarinu, ili napuštamo savez. Sve ostalo je populistička obmana građana Slovenije - rekao je slovenački premijer Robert Golob na zvaničnom nalogu vlade na mreži X.

Ova izjava uslijedila je nakon što je u Narodnoj skupštini prihvaćen prijedlog stranke Levica, manjeg partnera u vladajućoj koaliciji, za održavanje konsultativnog referenduma o povećanju izdvajanja za odbranu.

Koalicija je podijeljena, budući da je Golobov Pokret za slobodu glasao protiv, dok su ostali partneri udružili snage s konzervativnom opozicijom u podršci ovom narodnom glasanju.

Golob je referendum o odbrambenim izdacima nazvao "još jednim besmislenim referendumom koji su podržale Demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi) i Socijaldemokrate (SD)", dok je istovremeno istakao da bi referendum o članstvu u NATO-u "otklonio svaku sumnju u iskrenu volju naroda".