Uhapšeni saradnici Radoja Zvicera: Odbili da iznesu odbranu, prijeti im izručenje zbog ubistava

Na osnovu naloga javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, saslušana su dvojica uhapšenih državljana Crne Gore – Marko Kilibarda i Aleksandar Paunović, te je doneseno rješenje o njihovom zadržavanju, saznaje Telegraf u tužilaštvu.

Uhapšeni M. K. (39) osnovano se sumnjiči da je počinio krivično djelo falsifikovanja isprave, dok se A. P. (35) tereti za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.

Krivotvorene lične karte i vatreno oružje pronađeni su u prostorijama u kojima su osumnjičeni neprijavljeno boravili na teritoriji općina Zemun i Novi Beograd. Dana 4. jula 2025. godine, saslušani su u tužilaštvu, ali su izjavili da ne žele da iznose svoju odbranu.

S obzirom na to da je za osumnjičenima raspisana crvena potjernica Interpola, te da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, na prijedlog tužilaštva, Treći osnovni sud u Beogradu odredio im je pritvor u trajanju do 30 dana.

Podsjetimo, Marko Kilibarda i Aleksandar Paunović označeni su kao saradnici vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera. Za njima je raspisana međunarodna potjernica zbog povezanosti s tri ubistva, a uhapšeni su dan ranije u Beogradu u zajedničkoj akciji Tužilaštva za organizovani kriminal i FAST tima za ciljane potrage.

Ubistva za koja se navodno terete povezana su sa slučajevima u kojima se sudi Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću – ne samo pred sudovima u Srbiji, nego i u Crnoj Gori.

Kilibarda i Paunović uhapšeni su u stanu u Beogradu koji su koristili za skrivanje.