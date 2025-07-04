Uhapšeni studenti u Beogradu: "Policija me je privela jer sam im navodno bio sumnjiv"

Tokom blokade saobraćaja na Bulevaru oslobođenja u Beogradu privedena su dvojica studenata, Ognjen i Igor. Ognjen, student Medicinskog fakulteta, rekao je za N1 da su ga policajci u civilu priveli uz obrazloženje da im je bio "sumnjiv".

- Bio sam na blokadi sa svojim kolegama. Kada je došla žandarmerija, povukli smo se s ulice na njihov zahtjev. Dok sam prolazio pored fakulteta, prišla su mi dva policajca u civilu i legitimirala me - ispričao je Ognjen.

"Nepristojno ponašanje na skupu"

Dodao je da su mu rekli da je priveden jer su ga smatrali "sumnjivim", a iako nije bilo fizičkog nasilja, stavili su mu lisice prije nego što su se predstavili kao policajci.

Istakao je da mu niko nije uzeo izjavu dok je bio u policijskoj stanici Voždovac i da mu sudac nije jasno naveo zbog čega se tereti.

- Kad sam pitao, rekli su da ne znaju. Tek kad je došao moj advokat, policajac mu je rekao da je u pitanju navodno nepristojno ponašanje na skupu - rekao je student. Dodao je: "Ako neko mora šutjeti dok vrišti da dolazi hitna pomoć, stvarno ne znam šta da mislim."

Čeka poziv

Ognjen još uvijek čeka službeni poziv na davanje izjave jer do sada nije bio saslušan.

Student Igor, koji je također priveden, ispričao je da je bio na istom mjestu kada se pojavila interventna policija. Rekao je da je krenuo za Ognjenom, nakon čega su ga legitimirali.

- Bili su korektni, razgovarali smo, čak su rekli da će nas pustiti, ali im je iz centrale naređeno da nas odvedu - ispričao je Igor.

Igor je tek pred ulazak u sud saznao da ga se tereti po članku 8, zbog navodnog bezobraznog ponašanja i ometanja javnog reda. Sudac mu je rekao da će prijava vjerovatno biti odbačena, osim ako ne bude dopunjena, u kom slučaju će dobiti obavijest na kućnu adresu.

Ovi incidenti dogodili su se tokom protesta i blokada koje se održavaju u više gradova Srbije, a studenti poručuju da neće odustati uprkos pritiscima i privođenjima.