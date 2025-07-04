Thompsonovi fanovi u Zagrebu pjevali ustaške pjesme: "Jure zove, Boban viče 'evo mene, Poglavniče', na vrh gore Trebevića, u logoru Francetića"

U Bogovićevoj ulici u centru Zagreba, na popularnoj zagrebačkoj špici, danas popodne su se okupili brojni fanovi Marka Perkovića Thompsona uoči njegovog sutrašnjeg velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Zagrebačkom špicom orile su se Thompsonove pjesme, ali i drugi repertoar. Thompsonovi obožavatelji, kako pokazuju snimke, pjevali su ustašku budnicu "Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana", koja slavi zapovjednike ustaške jedinice Crna Legija, piše Index.hr.

Jure Francetić i Rafael Boban bili su zapovjednici te najokrutnije ustaške jedinice odgovorne za masovne zločine nad civilima, uključujući žene i djecu, među kojima su posebno poznati pokolji u bosanskim selima poput Urija, gdje su njihovi vojnici ostavljali raskomadana tijela i spaljivali čitava naselja. Francetić je predvodio zloglasne pohode u istočnoj Bosni i slao civile u logor Jasenovac.

Snimku možete pogledati na portalu Index.hr.

Ovo je tekst pjesme "Evo zore, evo dana":

- Evo zore, evo dana, Evo Jure i Bobana.

Jure zove, Boban viče: “Evo mene, Poglavniče!”

Na vrh gore Trebevića, u logoru Francetića.

U logoru Jure sjedi, svojoj vojsci on besjedi.

Oj Hrvati, braćo mila, duboka je voda Drina.

Drinu treba pregaziti, a Srbiju zapaliti.

Kad je Drinu pregazio, u nogu je ranjen bio,

On ne viče ajme meni, već on kliče za dom spremni!"