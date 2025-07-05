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ZAPRIMLJENE DOJAVE

Jako nevrijeme zahvatilo Karlovac: Stabla i stubovi srušeni

Nevrijeme je zahvatilo Karlovac sinoć oko 19 sati

Haos u Karlovcu. Grad Karlovac

A. O.

5.7.2025

Veliko nevrijeme sinoć je zahvatilo područje Karlovačke županije, a bilo je praćeno vjetrom i kišom.

To su potvrdili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, a nevrijeme je rušilo stabla i telefonske stupove.

Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je deset dojava o palim telefonskim stubovima, te stubovima električne energije i drveću preko saobraćajnica.

Nevrijeme je zahvatilo Karlovac sinoć oko 19 sati.

# NEVRIJEME
# KARLOVAC
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