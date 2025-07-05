MVP Srbije savjetuje građane da ne putuju u Zagreb zbog Thompsonovog koncerta

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije savjetovalo je građane da ne putuju u Zagreb od 4. do 6. jula zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je zakazan za 5. juli na Zagrebačkom hipodromu, javlja Anadolu.

- S obzirom na to da se očekuje približno 500.000 posjetilaca, boravak u Zagrebu u tom periodu može biti bezbjednosno rizičan za građane Republike Srbije - objavljeno je na web-stranici MVP-a Srbije.

Marko Perković Thompson održat će večeras koncert u Zagrebu, a očekuje se dolazak blizu pola miliona ljudi iz Hrvatske i inozemstva.