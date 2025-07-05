Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPOZORENJE

MVP Srbije savjetuje građane da ne putuju u Zagreb zbog Thompsonovog koncerta

Boravak u Zagrebu u tom periodu može biti bezbjednosno rizičan za građane Republike Srbije, objavljeno je na stranici MVP-a Srbije

Kolone se slijevaju prema hipodromu. Emica Elvedji/PIXSELL

M. Až.

5.7.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije savjetovalo je građane da ne putuju u Zagreb od 4. do 6. jula zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je zakazan za 5. juli na Zagrebačkom hipodromu, javlja Anadolu.

- S obzirom na to da se očekuje približno 500.000 posjetilaca, boravak u Zagrebu u tom periodu može biti bezbjednosno rizičan za građane Republike Srbije - objavljeno je na web-stranici MVP-a Srbije.

Marko Perković Thompson održat će večeras koncert u Zagrebu, a očekuje se dolazak blizu pola miliona ljudi iz Hrvatske i inozemstva.

# SRBIJA
# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.