Teolog o pjesmama Thompsona: Podržavaju ga ne shvaćajući da podržava ideologiju krvi

Teolog Zoran Grozdanov analizirao je sadržaj Thompsonovih pjesama s fokusom na vjersku simboliku

Militantni motivi

Spoj simbolike vjere, sveca s jedne strane, a s druge - militantni motivi mačeva. Kako se to dvoje spaja?

"Dobar dio Crkvene javnosti je dobro ukotvljen u onome što je Thompsonov izraz, a to je etničko kršćanstvo, etno religija gdje je religija spojena s etničkim identitetom", izjavio je Grozdanov za N1.

"Doživljavamo zadnjih 10-ak godina revival religije, ne samo u Hrvatskoj. Religijski iskazi su sve snažniji, no to nema veze s vjerom nego osjećam pripadnosti", govori Grozdanov.

"Vjerski simboli služe kako bi podržali ideju čistih identiteta, kod Thompsona - etničkih identiteta", govori opisujući da je kombinacija križa i mača u ulozi ne spasenja, nego kršćanskog identiteta nasuprot "zlog svijeta"; ateista, muslimana i sličnog.

"Kao da je došao prorok"

"Zadnjih tjedan dana po portalima i mrežama kao da je prorok došao. Vidim tu jako veliku podršku vjerskih ne samo svećenika, nego i laika. Cijeli pokret koji je izašao unazad nekoliko godina, koncerata duhovnih koncerata koji su zapravo apolitični, sada govore o Thompsonu kao da je religiozna figura, ne razumijevajući da ta religija podržava ideologiju krvi i klanja i ništa više osim toga i to mu jako dobro paše", rekao je Zoran Grozdanov.

Govoreći o katoličkoj i pravoslavnoj Crkvi, kaže da jedna i druga kopiraju jedna drugu. Obje Crkve govore da nemaju veze sa srpstvom odnosno hrvatstvom.

"Objavio sam knjigu koja pokušava objasniti otkud taj etnički element u kršćanstvu kod Hrvata, što je nastalo još 70-ih, 80-ih godina gdje se doslovno temeljni čovjekov identitet vezao za etnički identitet. Vjerski predstavnici nisu govorili o vjerskom, već o etničkom koji se vezao za vjerski. Cijeli kategorijalni aparat Crkve u Hrvata ne može razmišljati dalje od etničkog identita", zaključuje Grozdanov.

Napominje da je Thompsonov etnički identitet ideologija krvi, genih kamena i tako dalje.