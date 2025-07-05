Dečko je prevario, pa je poklonila njegovu ulaznicu za Thompsona: Objava je apsolutni hit

Jedna žena poklanjala je ulaznicu za današnji koncert Marka Perkovića Thompsona i izazvala je neviđeni interes. Naime, nije poklanjala svoju ulaznicu zbog nemogućnosti odlaska već ulaznicu svog, sada već bivšeg dečka.
"Besplatna ulaznica za koncert MPT. Kupljena je za osobu koja me prevarila i misli da bi mu to tako prošlo i da bude poklon za godišnjicu iskoristio s drugom. Jedini uvjet je da dođete što ranije da se mladi gospodin i njegova fufa iznenade. Je, znam, zločesto od mene", piše u jednoj Facebook grupi.
Tip ostao bez karte
Objava je dobila gotovo 2000 lajkova i više od 400 komentara, a kasnije je izmijenjena i napisano je: "Hvala kraljici koja ju je iskoristila."
"Eto, gospoda nisu mogla ući. Ljut je k'o pas, zvao je na telefon, što sam napravila s kartom. Zaključili smo da ja nemam pojma. Sad pokušavaju tamo nabaviti kartu ili idu doma. Ali, sve u svemu, ja sam pokvarena mrcina i on je siguran da sam ja iza toga i jednog dana bude dokazao", dodala je žena u komentarima.
Čini se da je varalica ostao bez svoje karte za Thompsona...