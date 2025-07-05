Dečko je prevario, pa je poklonila njegovu ulaznicu za Thompsona: Objava je apsolutni hit

Jedna žena poklanjala je ulaznicu za današnji koncert Marka Perkovića Thompsona i izazvala je neviđeni interes. Naime, nije poklanjala svoju ulaznicu zbog nemogućnosti odlaska već ulaznicu svog, sada već bivšeg dečka.

"Besplatna ulaznica za koncert MPT. Kupljena je za osobu koja me prevarila i misli da bi mu to tako prošlo i da bude poklon za godišnjicu iskoristio s drugom. Jedini uvjet je da dođete što ranije da se mladi gospodin i njegova fufa iznenade. Je, znam, zločesto od mene", piše u jednoj Facebook grupi.