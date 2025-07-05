Mercedesom" se zabio u demonstrante u Zrenjaninu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Policijskom upravom u Kikindi, a po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su J. A. (29), državljanina Slovenije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je, sinoć oko 22 sata, tokom blokade kružnog toka u Ulici Žarka Zrenjanina u Zrenjaninu, automobilom marke "mercedes" udario četrdesetogodišnju ženu na pešačkom prelazu, a potom se udaljio sa lica mesta.

Četrdesetogodišnjakinji su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede.

J. A. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.