Velike gužve i žurba na ulazu na Thompsonov koncert u Zagrebu

Dok se hiljade ljudi okupljaju na zagrebačkom hipodromu, gdje će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona, mnogi su po ulasku trčali da zauzmu što bolje pozicije, a velike gužve već su vidljive.

Na snimku koji je podijelio Index.hr na TikToku vidi se nekoliko osoba koje sprintaju prema bini čim su ušle na hipodrom, nastojeći zauzeti najbolja mjesta. S obzirom na to da se na koncertu očekuje oko pola miliona ljudi, ovakvo ponašanje publike nije iznenađujuće.