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Velike gužve i žurba na ulazu na Thompsonov koncert u Zagrebu

Mnogi su po ulasku trčali da zauzmu što bolje pozicije

Gužve na hipodromu. Index.hr/TikTok

M. Až.

5.7.2025

Dok se hiljade ljudi okupljaju na zagrebačkom hipodromu, gdje će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona, mnogi su po ulasku trčali da zauzmu što bolje pozicije, a velike gužve već su vidljive.

Na snimku koji je podijelio Index.hr na TikToku vidi se nekoliko osoba koje sprintaju prema bini čim su ušle na hipodrom, nastojeći zauzeti najbolja mjesta.

S obzirom na to da se na koncertu očekuje oko pola miliona ljudi, ovakvo ponašanje publike nije iznenađujuće.

Također, na hipodromu su primjetne velike gužve, naročito na ulazima, a hrvatski mediji javljaju da je na VIP ulazu nastao čep zbog čega sada sve ide znatno sporije.

Zbog visokih ljetnih temperatura, mnogi iz publike okupirali su hidranate na kojima su postavljene česme, tražeći osvježenje.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# HRVATSKA
# ZAGREB
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