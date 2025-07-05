Vučić svečano otvorio autoput do Požege: Ponosan sam, jer smo uprkos svemu završili najtežu dionicu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novu dionicu autoputa "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, koja je danas svečano otvorena s dva najduža drumska tunela u Srbiji, Laz i Munjino brdo, prenosi Anadolu.

Dionica će biti otvorena za saobraćaj sutra od 12 sati. Vučić je istakao da je ta dionica od velikog značaja za razvoj Srbije i da su uspjeli da dovrše posao i pored komplikovanog terena. Besplatna će biti do 15. jula.

Vučić je obraćajući se na svečanosti rekao da je Srbija sada jaka država s razvijenom infrastrukturom i najmodernijim i najbezbjednijim autoputevima.

- Sada je Srbija jaka država, razvijene infrastrukture, koja će se u godinama koje dolaze još više modernizovati - istakao je Vučić, te dodao:

- Kada smo krenuli da gradimo Srbiju ljudi su mislili da je to kratak posao, ali da budem iskren, sumnjam da se iko nadao da ćemo do Požege da završimo autoput, posebno znajući koliko je Jelica teška planina, nepregledna, široka, a geologija užasna.

Karakteristično za tu dionicu je što prolazi kroz veoma težak geografski teren i zbog čega su izgrađeni brojni tuneli i mostovi, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli. Na cjelokupnom projektu je projektovano 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara i četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 metara.