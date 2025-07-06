SDP Hrvatske o koncertu Thompsona: Svjedočili smo svjetskoj sramoti, Plenković je to podržao

Socijaldemokratska partija Hrvatske danas je ocijenila sramotnim što su, umjesto ograđivanja, ekstremne poruke sa Thompsonovog koncerta dobile podršku vlasti.

- Umjesto da se javna pažnja i organizacija koncerta iskoristi kao jedinstvena prilika za snažno i jasno ograđivanje od svih oblika povijesnog revizionizma i ustašluka, svjedočili smo svjetskoj sramoti u kojoj su ekstremne poruke dobile državnu logistiku i izravnu potporu vrha vlasti –poručili su iz SDP-a, nakon koncerta hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Njegov mega koncert održan je jučer na zagrebačkom Hipodromu.

- Zašto Andrej Plenković, ako se već naslikavao s Thompsonom, nije iskoristio tu priliku da mu kaže ono što bi mu svaki odgovoran premijer morao reći: da u Hrvatskoj ustaštvo nema i neće imati mjesta ni na pozornici, ni oko nje? Pogotovo je to opasno kad u publici stoje mladi ljudi koji na sve gledaju kao na neku zanimljivu video igricu i ne shvaćaju koja se opasna igra odvija u pozadini i koje se zlo zaziva na pozornici - poručili su.

Iz SDP-a su također napomenuli da problem nikad nije bio u muzici, nego u onome što tu muziku prati – u stihovima, simbolima, porukama i ideologijama "koje otvoreno slave ustaštvo, koje Juru i Bobana uzdižu do razine Boga i domoljublja".

- Istina je posve drukčija: ako postoji pakao, Jure i Boban su sigurno tamo - poručili su.

Poručili su i da je domoljublje odgovornost koja sve obavezuje da stvaraju društvo pravednosti, solidarnosti i uključivosti.

- Jer, samo u takvom društvu možemo živjeti dostojanstveno i slobodno. Sve ovo što odstupa od tih vrijednosti nije prava ljubav prema domovini, nego urušavanje načela slobode, pravde i međusobnog poštovanja na kojima Hrvatska počiva - istaknuli su u saopćenju.