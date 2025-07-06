Policija privela Dejana Savićevića zbog saobraćajnih prekršaja

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore i bivši fudbaler Crvene zvezde i Milana, Dejan Savićević, priveden je sinoć zbog više saobraćajnih prekršaja. Nakon privođenja, predat je sudiji za prekršaje, koji mu je izrekao novčanu kaznu, potvrđeno je portalu RTCG. Savićević je pušten nakon što je kazna izrečena.

Kako je saopćeno, priveden je po prekršajnoj prijavi hercegnovske policije zbog prebrze vožnje i preticanja na punoj liniji. Nezvanično, Savićević je odbio alkotestiranje.

Ovo nije prvi put da je Savićević kažnjen zbog saobraćajnih prekršaja. Ranije je već osuđivan zbog sličnih incidenata u saobraćaju.

Podsjećamo, Savićević je nedavno izabran na novi mandat na čelu Fudbalskog saveza Crne Gore. Na pitanja portala RTCG o ovom slučaju nije odgovorio.