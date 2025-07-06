Beogradski advokat Sead Spahović: Opozicija i studenti preuzeli nacionalistički narativ, Vučić i oni govore istim jezikom

Gostujući u emisiji na televiziji N1, poznati beogradski advokat Sead Spahović otvoreno je kritikovao aktuelnu opoziciju u Srbiji, ali i studentske proteste, tvrdeći da između njih i vlasti nema stvarne ideološke razlike.

- Vučića napadaju s desna, mašu ruskim zastavama i nose crkvene oznake, a u isto vrijeme pozivaju na poštivanje Ustava – to je apsurdno - rekao je Spahović.

Konfuzija unutar opozicije

U intervjuu punom direktnih ocjena, Spahović je ukazao na konfuziju unutar opozicionog diskursa. Kako je rekao, borba protiv vlasti više se ne zasniva na proevropskim vrijednostima, već je ispunjena nacionalističkim simbolima i retorikom koja podsjeća na devedesete, a ne na savremenu evropsku politiku.

- Ako studenti traže poštivanje Ustava, ne mogu istovremeno nositi ruske zastave i vikati "Šiptari". Ne mogu koristiti crkvene simbole kao legitimno sredstvo građanske borbe. To su kontradikcije koje ruše njihovu poruku - naglasio je Spahović.

Jasna ideološka razlika

Dodao je da promjena vlasti nije moguća bez jasne ideološke razlike: "Dok se opozicija ne distancira od nacionalističkih osjećanja i jasno ne kaže da je za Evropsku uniju, ništa se neće promijeniti. Vučić opstaje jer se ni s kim ideološki stvarno ne razlikuje."

Spahović, koji je besplatno branio mnoge uhapšene studente, istakao je da im i dalje pomaže, ali da ne može podržati pokret koji nema jasan politički pravac.

- Neću da glasam ni za koga ko nije za EU. Ne treba mi niko ko maše slikom Putina - poručio je.

Propuštene šanse

Posebno je osudio ulogu pojedinih profesora koji, kako kaže, "na protestima studentima drže predavanja o srpstvu i srpskoj veličini, umjesto da ih vode ka modernim evropskim vrijednostima".

Na kraju razgovora, Spahović se osvrnuo i na širi historijski kontekst, podsjećajući da Srbija već decenijama propušta evropske šanse: "Milošević je srušio evropsku vladu Ante Markovića. Đinđić je bio na tom putu i zbog toga je ubijen. Ubijen je jer je htio u EU – to je bio atentat koji su organizovale državne strukture."