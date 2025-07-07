Skandalozno: Na protestima u Novom Sadu prase s natpisom "Pravac Potočari"

Scena koja je izazvala ogromnu osudu i ogorčenje zabilježena je jučer na protestima i blokadama koje su se dogodile u Novom Sadu, a na jednom od snimaka prikazana je skandalozna scena. Riječ je o prasetu na kojem je bio transparent, a na koje, je pisalo: "Pravac Potočari".

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Svi dobro pamte zloglasnu rečenicu koju je 11. jula 1995. godine izgovorio ratni zločinac Ratko Mladić, komandant takozvane „Vojske RS“, nakon što su njegove trupe zauzele Srebrenicu — tada proglašenu zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Neposredno nakon toga uslijedilo je sistematsko razdvajanje muškaraca i dječaka od žena i djece, a zatim i masovna pogubljenja više od 8.000 Bošnjaka što je okarakterisano kao genocid. Ratko Mladić je 2017. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom agresije na državu Bosnu i Hercegovinu, uključujući i genocid u Srebrenici.

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