Skandalozno: Na protestima u Novom Sadu prase s natpisom "Pravac Potočari"

Scena koja je izazvala ogromnu osudu i ogorčenje zabilježena je jučer na protestima i blokadama koje su se dogodile u Novom Sadu, a na jednom od snimaka prikazana je skandalozna scena.
Riječ je o prasetu na kojem je bio transparent, a na koje, je pisalo: "Pravac Potočari".
Svi dobro pamte zloglasnu rečenicu koju je 11. jula 1995. godine izgovorio ratni zločinac Ratko Mladić, komandant takozvane „Vojske RS“, nakon što su njegove trupe zauzele Srebrenicu — tada proglašenu zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija.
Neposredno nakon toga uslijedilo je sistematsko razdvajanje muškaraca i dječaka od žena i djece, a zatim i masovna pogubljenja više od 8.000 Bošnjaka što je okarakterisano kao genocid.
Ratko Mladić je 2017. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom agresije na državu Bosnu i Hercegovinu, uključujući i genocid u Srebrenici.
Pojava praseta s natpisom "Pravac Potočari" izazvala je burne reakcije u javnosti. Dok jedni smatraju da se radi o sramotnoj provokaciji usmjerenoj protiv Bošnjaka, imajući u vidu težinu i značenje Mladićeve izjave, drugi pokušavaju opravdati ovaj čin tvrdeći da prase simbolizira samog Mladića, što bi u tom kontekstu predstavljalo "neslanu šalu". Treći su zanemarili poruku te se zabrinuli za "prava životinja".
Na izvornoj objavi instagram profila lupa.vesti_0.0, u komentarima se može pronaći ogroman broj poruka podrške osuđenom ratnom zločincu, te šovinističkih uvreda upućenih Bošnjacima.