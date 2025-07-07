Arsen Bauk za "Avaz": Evropski put BiH najviše zavisi od volje EU, demonstranti u Srbiji imaju nedefiniranu političku poruku

Zastupnik u Saboru Hrvatske Arsen Bauk i nekadašnji ministar uprave u subotu je bio gost na Kongresu sestrinske stranke – SDP-a BiH na kojem je produžen mandat predsjedniku Nerminu Nikšiću.

Tu priliku smo iskoristili i za razgovor s njim o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, da li je izgledno da BiH postane članica Evropske unije, o tome kako Zoran Milanović ostvaruje pobjede na predsjedničkim izborima dok HDZ na parlamentarnim ostvaruje najbolje rezultate, kao i o brojnim drugim temama.

Postoji konsenzus

Osvrnuo se i na stanje socijaldemokratije u regionu.

- Što se tiče Srbije, SNS je dio pučana, volim ih nazvati srbijanskom verzijom HDZ-a. S njima u koaliciji je stranka koja ima u nazivu socijalistička, a nije dio nikakve međunarodne asocijacije. Što se tiče SDP-a Srbije, njihov kolega je došao na Kongres, oni su čini se dio svake vlasti, a kolega je izrekao nekoliko dobrih teza. No, tamo je, prema meni nejasna situacija, jer imamo vlast i na drugoj strani imamo demonstrante koji još imaju nedefiniranu političku poruku. Evidentno je da su oni protiv nečeg, ali mi ih je teško definirati za šta se zalažu – ističe Bauk za „Avaz“.

Nakon toga se osvrnuo na Sjevernu Makedoniju, gdje navodi da se socijaldemokrate izmjenjuju s desničarskim VMRO-om na vlasti, a da su trenutno desničari na vlasti nakon velikog poraza poslije dva mandata Zorana Zaeva.

- U BiH je uvijek na vlasti neka široka koalicija, SDP je na vlasti sa strankama Trojke i HDZ-om, to je ipak nešto više lijevo nego da je tu SDA. Vidim po nekim potezima o kojim je govorio Nikšić, kao što Zakon o minimalnoj plaći i po svjedočenju osobe iz Sindikata (op.a. Selvedin Šatorović) da postoji Vlada koja provodi lijeve politike u onoj mjeri u kojoj to može s obzirom na širinu koalicije – naglasio je Bauk za „Avaz“.

Govori da što se tiče Crne Gore, nakon više od 30 godina su lijeve stranke izgubile vlast, dok su u Sloveniji liberali s ljevicom veći dio vremena na vlasti.

- Što se tiče Hrvatske, SDP je dva puta bio na vlasti, dok su sada u opoziciji. Rekao bih da u zemljama regiona, sa izuzetkom Srbije, dolaze lijeve stranke povremeno na vlast, negdje češće, negdje rjeđe, a to su obično razdoblja kada su odnosi među državama bolji. I SDP BiH i SDP Hrvatske imaju zajedničkog pravnog prethodnika i to je jedna vrsta historije koju dijelimo, a vjerujem da ćemo dijeliti i evropsku budućnost. Da se malo i našalim, uspjeli smo nakon 30 godina ponovo ići u Sloveniju bez da pokazujemo dokumente, pa se nadam da ćemo uskoro tako moći i u BiH, a i oni kod nas – istakao je Bauk.

Što se tiče evropskog puta BiH, on je mišljenja da to više ovisi o Evropskoj uniji nego o zemljama kandidatkinjama.

- To se najbolje može vidjeti na slučaju Ukrajine, oni su preskočili zbog geopolitičke situacije sve stepenice. Bitno je da se ne ide nazad, a ove prepreke koje se pojavljuju su prema meni dnevnopolitičke. Za razliku od puta u NATO, čini mi se da u BiH postoji konsenzus oko evropskog puta, ali se uvijek neke stvari tome prepriječe – naglasio je Bauk za „Avaz“.

Nakon toga je prokomentirao političku situaciju u Hrvatskoj, gdje je njegova stranka već duži period u opoziciji.

- Prvo HDZ dobije kada je Milanović bio de facto kandidat za premijera, a de jure nije, jer je Ustavni sud to zabranio, a onda se dese predsjednički izbori gdje je pomeo protukandidata s nikad viđenim postotkom razlike. Drago mi je da se desio drugi krug, jer se moglo vidjeti kakvi su odnosi snaga jedan na jedan – govori Bauk.

Priča nam da je detaljnije analizirao te izbore i utvrdio da veliki broj glasača HDZ-a uopće nije izašao na izbore, jer očito da Dragan Primorac nije motivirao glasače.

- U isto vrijeme glasači ljevice i lijevog centra su bili motivirani i za Milanovića i protiv HDZ-a, kako bi Plenkoviću pokazali da nije svemoćan. Nikada nismo dobili toliko iskaznica HDZ-a sa zaokruženim Milanovićem – rekao je za Bauk za „Avaz“.

Statistička greška

Naglašava da kada je SDP pobjeđivao na izborima, ostvarivali su rezultate kakve HDZ nije nikada uspio ostvariti, pa čak skoro ni za vrijeme rata.

- HDZ se uvijek morao krpiti s nekom koalicijom, a mi smo pobjeđivali puno uvjerljivije. Sada je, za razliku od prošli put, HDZ-u bio potreban i Domovinski pokret. Oni vole govoriti kada je veća izlaznost da HDZ pobjeđuje, a oni zapravo znaju da je njihov postotak manji i morali su na kraju uzeti Domovinski pokret, koji je na izbore izašao kao najveća kritika vlasti. Zato je Domovinski pokret sada na nivou statističke greške, no mi se ne zanosimo, jer taj dio glasača nije sklon da bi glasao za nas – naglašava Bauk za „Avaz“.

Govori da, kada građani žele smijeniti HDZ, oni to naprave dosta radikalno, no u zadnja dva ciklusa očito toga nije bilo.

- Na kraju su dobili dovoljno glasova da, što političkim dogovorima, što žetonima, dobiti vlast s jednom rukom viška, koja je izabrana na listi Mosta. Čak ni ova većina nije plod izbora i rezultata ljudi – ističe za „Avaz“.

Mišljenja je da zajednički nastup ljevice i centra na izborima bar matematički povećava šansu za pobjedu na izborima, no nije sve u matematici.

- Treba da postoji i želja za promjenom, a onda te šire koalicije imaju šansu za pobjedu. Mi smo 2000. godine pobijedili u koaliciji s HSLS-om, koja je bila stranka centra, sa čak i elementima desnice. Sada ono što nazivamo lijevom i lijevo-liberalnom opozicijom, u zbiru ima više od HDZ-a, ali nedovoljno da bez nekih stranaka napravi većinu. Rješenje će se iskristalizirati i na osnovu toga kako se politička scena bude razvijala do sljedećih parlamentarnih izbora, što će biti za tri godine – zaključio je Bauk.