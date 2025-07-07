Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić o koncertu Thompsona: To je bio najveći fašistički skup od prije Drugog svetskog rata

Ni tijekom Drugog svjetskog rata nije održan tako masovan skup s direktnom promocijom fašističke, ustaške ideologije, izjavio je

Aleksandar Vučić. Platforma X

M. Až.

7.7.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da je nedavni koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona bio "najveći fašistički skup", kako je izjavio, od prije Drugog svjetskog rata."

- Ni tijekom Drugog svjetskog rata nije održan tako masovan skup s direktnom promocijom fašističke, ustaške ideologije, kao najgoreg oblika nacističke ideologije", izjavio je Vučić nakon ceremonije otvaranja Turističkog kompleksa "Dragan Marković Palma" u Jagodini, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše činjenicu da su predstavnici Evropske komisije (EK) izjavili kako nemaju komentar na koncert Tompsona u Zagrebu.

Dodao je da je Srbija navikla na to da EK nema reakciju na ovakve događaje, dok s druge strane, kako je primijetio, ističu da policija u Srbiji mora biti suzdržana od prekomjerne upotrebe sile, jer je "svojim štitovima i vizirima napala motke blokadera".

# SRBIJA
# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# HRVATSKA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (27)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.