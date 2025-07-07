Vučić o koncertu Thompsona: To je bio najveći fašistički skup od prije Drugog svetskog rata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da je nedavni koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona bio "najveći fašistički skup", kako je izjavio, od prije Drugog svjetskog rata."

- Ni tijekom Drugog svjetskog rata nije održan tako masovan skup s direktnom promocijom fašističke, ustaške ideologije, kao najgoreg oblika nacističke ideologije", izjavio je Vučić nakon ceremonije otvaranja Turističkog kompleksa "Dragan Marković Palma" u Jagodini, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše činjenicu da su predstavnici Evropske komisije (EK) izjavili kako nemaju komentar na koncert Tompsona u Zagrebu.

Dodao je da je Srbija navikla na to da EK nema reakciju na ovakve događaje, dok s druge strane, kako je primijetio, ističu da policija u Srbiji mora biti suzdržana od prekomjerne upotrebe sile, jer je "svojim štitovima i vizirima napala motke blokadera".