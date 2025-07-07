Urušio se zid na gradilištu kod Novog Sada: Povrijeđena dva radnika

U prigradskom naselju Rumenka, nadomak Novog Sada, danas je došlo do incidenta na gradilištu kada se urušio zid, pri čemu su povrijeđena dva radnika.

Prema nezvaničnim informacijama, radnici su zadobili povrede, ali trenutno nije poznat njihov stepen ozbiljnosti, javlja Telegraf.

Na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe Hitne pomoći koje su povrijeđenima pružile prvu medicinsku pomoć, dok su pripadnici policije obezbijedili gradilište i započeli uviđaj.

Uzrok urušavanja još nije poznat, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.