Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJA

Urušio se zid na gradilištu kod Novog Sada: Povrijeđena dva radnika

Uzrok urušavanja još nije poznat

Brzo stigle ekipe Hitne pomoći. Danas.rs(Slika ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

7.7.2025

U prigradskom naselju Rumenka, nadomak Novog Sada, danas je došlo do incidenta na gradilištu kada se urušio zid, pri čemu su povrijeđena dva radnika.

Prema nezvaničnim informacijama, radnici su zadobili povrede, ali trenutno nije poznat njihov stepen ozbiljnosti, javlja Telegraf.

Na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe Hitne pomoći koje su povrijeđenima pružile prvu medicinsku pomoć, dok su pripadnici policije obezbijedili gradilište i započeli uviđaj.

Uzrok urušavanja još nije poznat, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

# SRBIJA
# NOVI SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.