Plenković stao u odbranu Thompsona: "Opozicija se uzjogunila, a pjesma se neće zabranjivati"

Reakcije na nedavni koncert Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu i dalje ne jenjavaju, a premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je kako taj nastup ne predstavlja nikakav historijski revizionizam niti promociju ustaštva.

- Nije ovaj koncert bio ništa drugačiji nego su bili Tompsonovi koncerti zadnjih 35 godina. Neko veliko iščuđavanje ljudi zato što se sada dogodilo izvođenje jedne pjesme („Bojna Čavoglave“) o čijem sadržaju su se u prošlosti očitovali sudovi, meni djeluje malo čudno. Kao da su ovi valjda shvatili kako izgledaju Tompsonovi koncerti tek kada je održan ovako velik koncert u Zagrebu - rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Na pitanje novinara da li osuđuje ustaško znakovlje viđeno na koncertu, odgovorio je da će - kako je već rekao ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović - policija procesuirati sve pojedinačne slučajeve korištenja zabranjene simbolike i uzvika.

Plenković je podsjetio da je dozvolu za koncert izdao Grad Zagreb, a ne Vlada, te dodao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova učinilo sve da događaj protekne mirno i bez incidenata.

"Opozicija se uzjogunila"

Komentirajući izjave iz opozicionih stranaka koje su tražile zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni", Plenković je rekao da je riječ o pretjeranim reakcijama i uporedio ih s izjavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: "Ovoliko uzjogunjenja opozicije, pa i jednog dijela medija s lijevog spektra, govori da im nije drago što je koncert okupio 500.000 ljudi, što je sve prošlo mirno, atmosfera bila lijepa i prisustvovali mladi ljudi."

Sporna pjesma

Upitan o pisanju stranih medija, kazao je da se znalo kako će se sve svesti na prve tri riječi iz "Bojne Čavoglave".

- Tu pjesmu niko neće zabranjivati, niti mijenjati - poručio je Plenković.

Odgovarajući na kritike Milorada Pupovca iz SDSS-a, koji ga je optužio da je omogućio koncert kakvih nije bilo dok je ta stranka bila dio vlasti, Plenković je rekao:

- Ta pjesma je dio Tompsonovog repertoara i ne bi trebala biti iznenađenje. Lijeva politička scena je zapravo iznenađena brojem mladih ljudi koji su došli na Hipodrom.

Zaključio je da koncert ne znači nikakav revizionizam, već samo "nastup pjevača koji jedini danas u Hrvatskoj može okupiti pola miliona ljudi".