Jedna osoba poginula, a 14 ih je ozlijeđeno: Srbija se suočava sa stotinama požara

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija, uslijed visokih temperatura, ali i ljudskog faktora, suočava s više stotina požara na otvorenom, dodavši kako samo na teritoriju uprave u Kragujevcu danas ima 148 požara, dok u Kruševcu gori na deset lokacija.

Rekao je kako je jučer zabilježeno 197 požara širom Srbije, te da je trenutno u svakoj policijskoj upravi više desetaka požara, naglasivši da su sve nadležne službe angažirane na gašenju i lokaliziranju vatre.

- Izuzetno je teška situacija na teritoriju čitave zemlje, najteže u Šumadijskom okrugu, tri osobe su ozlijeđene. Svi kapaciteti su uključeni u gašenju požara, situacija je kompleksa. Nema mjesta u Srbiji gdje se ne borimo s vatrom - rekao je načelnik Sektora za izvanredne situacije Luka Čaušić za RTS.

Situacija na teritoriju Šumadijskog okruga je izuzetno kritična, gdje je tokom dana došlo do požara u gotovo svim općinama, priopćio je Grad Kragujevac.

Najteža situacija je u Desimirovcu i Cerovcu kod Kragujevca, gdje je vatra zahvatila stambene objekte i halu za preradu peleta, dok postoji ozbiljan rizik od eksplozije plinskih rezervoara.

U pomoć su stigle i vatrogasne ekipe iz Beograda, Smedereva i Požarevca. U gašenju požara, sudjeluje i helikopter. Zatvoren je promet na putu Kragujevac-Topola.

Zbog požara na deponiji Golo brdo iznad Novog Pazara proglašena je izvanredna situacija u dijelu grada. Vjetar koji puše dodatno otežava gašenje velikog požara koji gori od sinoć.

Veliki požar izbio je i u prokupačkom selu Merovcu, gdje gore kuće i stotine hektara poljoprivrednih kultura, kao i u kraljevačkom selu Lazac.

Dva požara koja su izbila u okolini Aleksinca oko 14:30 sati proširila su se i ugrozila stambena naselja.