Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEMIRI U SRBIJI

Skandalozna izjava ratnog zločinca Šešelja: Imate 72 sata, a onda ću pozvati svoje četnike da raščiste ustaše iz Zemuna

Pozvao je vlasti da u roku od 72 sata uklone blokade u Zemunu

Vojislav Šešelj. Facebook

M. Až.

7.7.2025

Građanski neposluh u Srbiji traje osmi dan, a studenti su ga pokrenuli nakon masovnog skupa 28. juna, koji je prekinut nasilnom policijskom intervencijom. Najmasovniji protest večeras se održava u Užicu, na zapadu Srbije, gdje su građani sinoć prvi put probili policijski kordon, što je rezultiralo privođenjem više osoba.

Od početka blokada i postavljanja barikada na cestama, studenti i njihovi podržavaoci igraju "mačku i miša" s policijom – organizujući mirne proteste sjedeći na ulicama, postavljajući kontejnere za smeće i druge barikade, te često mijenjajući lokacije i privremeno blokirajući saobraćaj u Beogradu, Novom Sadu i desetinama drugih gradova.

Pristalice predsjednika Aleksandra Vučića nazivaju demonstrante "teroristima, nacistima, stranim plaćenicima" i optužuju ih za nanošenje štete Srbiji i sprječavanje ekonomskog napretka.

Epicentar otpora

Zemun je postao epicentar otpora gdje su stanovnici glavne ulice proglasili pješačkom zonom, zatrpavši je građevinskim otpadom, stablima, automobilskim gumama, te postavili šatore i stolove, smjenjujući se u dežurstvima.

Vojislav Šešelj, haški osuđenik za ratne zločine i bivši vođa Srpske radikalne stranke, pozvao je vlasti da u roku od 72 sata uklone blokade u Zemunu, prijeteći da će u suprotnom pozvati svoje "četnike da raščiste ustaše iz centra Zemuna".

Aleksandar Vučić je večeras, tokom događaja u Jagodini, odgovorio Šešelju rekavši da država planira ukloniti blokade u Zemunu prije isteka zadanog roka.

- Vidio sam da je Šešelj dao neki rok. Neće dočekati taj rok, tako da mu se ljudi ne muče i ne spremaju za ta čuda – ranije ćemo to očistiti - izjavio je Vučić novinarima.

Apel građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, kojim rukovodi Vučićev koalicijski partner Ivica Dačić iz SPS-a, apeluje na građane da poštuju zakon i upozorava da blokada vitalnih saobraćajnica i kritične infrastrukture nije zakonski dozvoljena ni u jednoj zemlji.

Protesti se večeras održavaju u Beogradu i mnogim drugim gradovima, gdje su na ulicama raspoređeni policijski kordoni, a situacija je napeta i na rubu incidenata.

- Ako se vlast boji svog naroda i ne može slobodno popiti kafu bez policijske zaštite – šta je to nego kraj takve vlasti - poručio je jedan od demonstranata u Užicu, gdje blokiraju magistralni put prema Zlatiboru, dok ih s druge strane čuva nekoliko stotina policajaca i žandara.

# SRBIJA
# VOJISLAV ŠEŠELJ
# PROTESTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.