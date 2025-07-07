Skandalozna izjava ratnog zločinca Šešelja: Imate 72 sata, a onda ću pozvati svoje četnike da raščiste ustaše iz Zemuna

Građanski neposluh u Srbiji traje osmi dan, a studenti su ga pokrenuli nakon masovnog skupa 28. juna, koji je prekinut nasilnom policijskom intervencijom. Najmasovniji protest večeras se održava u Užicu, na zapadu Srbije, gdje su građani sinoć prvi put probili policijski kordon, što je rezultiralo privođenjem više osoba.

Od početka blokada i postavljanja barikada na cestama, studenti i njihovi podržavaoci igraju "mačku i miša" s policijom – organizujući mirne proteste sjedeći na ulicama, postavljajući kontejnere za smeće i druge barikade, te često mijenjajući lokacije i privremeno blokirajući saobraćaj u Beogradu, Novom Sadu i desetinama drugih gradova.

Pristalice predsjednika Aleksandra Vučića nazivaju demonstrante "teroristima, nacistima, stranim plaćenicima" i optužuju ih za nanošenje štete Srbiji i sprječavanje ekonomskog napretka.

Epicentar otpora

Zemun je postao epicentar otpora gdje su stanovnici glavne ulice proglasili pješačkom zonom, zatrpavši je građevinskim otpadom, stablima, automobilskim gumama, te postavili šatore i stolove, smjenjujući se u dežurstvima.

Vojislav Šešelj, haški osuđenik za ratne zločine i bivši vođa Srpske radikalne stranke, pozvao je vlasti da u roku od 72 sata uklone blokade u Zemunu, prijeteći da će u suprotnom pozvati svoje "četnike da raščiste ustaše iz centra Zemuna".

Aleksandar Vučić je večeras, tokom događaja u Jagodini, odgovorio Šešelju rekavši da država planira ukloniti blokade u Zemunu prije isteka zadanog roka.