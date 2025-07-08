Više požara na području Podgorice, sumnja se na podmetanje

Požari koji bukte na nekoliko lokacija u glavnom gradu Crne Gore trenutno su pod kontrolom, a Služba zaštite i spašavanja Podgorice morala je da potraži pomoć iz zraka i iz drugih općina.

Gori na potezu od Komana prema Berima, u Sadinama i prema Tološima, kao i u kvartu iza Delte i vatrogasci sumnjaju da su požari podmetnuti jer su se javili gotovo u isto vrijeme.

Kako je naglasio zapovjednik podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović, požari su trenutno pod kontrolom, na lokacije je upućeno sedam vozila s 13 vatrogasaca, a po jedno vozilo s dva vatrogasca su stigla kao pomoć iz Nikšića i Bara.

- Sumnjamo da su požari podmetnuti. Obaviještena je i policija koja će ispitati ove naše sumnje - naglasio je Bojanović, dodajući da imaju nezvanične informacije da je jedan osoba iz automobila palila na nekoliko mjesta duž Tološa.

Kako je dodao, zatražio je i pomoć Uprave za izvanredne situacije, tako da avioni pomažu u gašenju, a i ekipe iz Nikšića i Bara.