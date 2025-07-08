Hrvatska: Policijski ronioci iz Osijeka u Dravi traže nestalo dijete

Ronioci Jedinice specijalne i interventne policije Osijek pretražuju korito rijeke Drave u potrazi za djetetom koje je sinoć nestalo ispod površine vode, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska u utorak.

U Belišću se jučer oko 19.40 sati na neuređenom kupalištu rijeke Drave 31-godišnjakinja kupala s dvoje maloljetne djece. Nakon što ih je riječna struja povukla u korito rijeke počeli su se utapati te je 46-godišnjak izvukao majku i 6-godišnje dijete, dok je 9-godišnjak nestao ispod površine vode.

U Klinički bolnički centar Osijek prevezeni su 31-godišnjakinja i 6-godišnjak koji nisu zadobili ozlijede, ali je dijete zadržano na promatranju.

Policijski službenici Policijske postaje Belišće obišli su obale rijeke Drave u cilju pronalaska djeteta kojom prilikom nije pronađeno.

Također na mjesto događaja pristupili su i vatrogasci s čamcima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće, djelatnici Hrvatske gorske službe za spašavanja, Civilne zaštite, kao i ronioci Jedinice specijalne i interventne policije Osijek koji i sada pretražuju korito rijeke Drave kao i obalu, izvijestili su iz policije.