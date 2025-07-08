Splitom hara oluja: Vjetar nosi sve pred sobom, pričinjena velika šteta

Split je jutros pogodila stravična oluja koja je pričinila ogromnu štetu. Nevrijeme je počelo oko 9 sati, praćeno jakom kišom, gradom i olujnim vjetrom koji je čupao stabla.

Oluja je bila toliko jaka da su dijelovi grada ostali bez struje, a brojne ulice su poplavljene.

Kako javljaju hrvatski mediji, u 8:50 sati počeo je da puše jak vjetar koji je sve dizao u zrak, te jakim gradom i kišom koja još ne prestaje.

Na splitskim ulicama čuju se sirene hitnih službi, budući da Splićani masovno zovu za pomoć.