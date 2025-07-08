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NEVRIJEME

Splitom hara oluja: Vjetar nosi sve pred sobom, pričinjena velika šteta

Poplavljene su brojne ulice

Nevrijeme u Splitu. 24sata.hr

Dž. R.

8.7.2025

Split je jutros pogodila stravična oluja koja je pričinila ogromnu štetu. Nevrijeme je počelo oko 9 sati, praćeno jakom kišom, gradom i olujnim vjetrom koji je čupao stabla.

Oluja je bila toliko jaka da su dijelovi grada ostali bez struje, a brojne ulice su poplavljene.

Kako javljaju hrvatski mediji, u 8:50 sati počeo je da puše jak vjetar koji je sve dizao u zrak, te jakim gradom i kišom koja još ne prestaje.

Na splitskim ulicama čuju se sirene hitnih službi, budući da Splićani masovno zovu za pomoć.

Kolika šteta je pričinjena, znat će se tek nakon što se smiri nevrijeme.

Podsjećamo, zbog olujnog vjetra, otkinuo se trajekt koji je počeo nekontrolirano da se kreće prilikom čega je udario u dva plovila i potopio brod.

Također, čitatelji portala Inder.hr, poslali su fotografije stadiona Poljud na kojem je vidljiva šteta nastala od nevremena.

Stadion Poljud. Index.hr

# NEVRIJEME
# MATERIJALNA ŠTETA
# SPLIT
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