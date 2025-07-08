Poljud teško stradao u nevremenu: Oštećen stadion, poplavljeni tereni i nestanak struje

Snažno nevrijeme koje je jutros oko 9 sati pogodilo Split i okolicu ostavilo je za sobom velike štete, posebno na stadionu Poljud.

Kako prenosi Index.hr , na fotografiji, koju im je poslao čitatelj, vidi se da je na stadionu pričinjena velika šteta. Prema prvim informacijama, teško je nastradao krov, ali i teren koji je potpuno oštećen i poplavljen, kaže za HRT Božo Pavković.

-Stradalo je i nekoliko uredskih prostora, unutrašnja dvorana, a na stadionu nam je pukla struja i pitanje je kako ćemo je uspostaviti. Uglavnom je dosta velika šteta i za sada ne izgleda dobro. Za konkretne procjene ćemo ipak pričekati da se vrijeme smiri, no nije dobro"- kazao je Pavković.