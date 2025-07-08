Haos u Splitu: Oborena drveća, ulice pod vodom, grad i vjetar pričinili veliku štetu

U Meteorološkom uredu Split kažu kako je grad pod Marjanom jutros pogodila klasično ljetno nevrijeme koje je bilo dosta intenzivno, a prethodile su iznimno visoke temperature.

- Ta je nevera najavljivana na vrijeme, upozoravalo se na moguće vremenske incidente. Problem je u kratkotrajnosti i brzini pojave takvih nevera, a s obzirom na brojne klimatske promjene slično se može očekivati i ubuduće. Normalno je nakon dugog razdoblja vrućina s iznimno toplim danima da nevrijeme bude takvo - rekli su u područnom Meteorološkom uredu Split.

Prema prognostičkim kartama u Splitu se tokom dana očekuju novi udari. Minimalna temperatura se kreće od 22 stepena Celzija do maksimalne od 29 stepeni.