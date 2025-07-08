Intervencija na A1: U kamionu drogiran vozač i 82 kg marihuane

Policija je kod Šibenika uhapsila 42-godišnjaka koji je upravljao teretnim vozilom pod utjecajem droge i bez važeće vozačke dozvole, a u vozilu mu je pronađeno više od 82 kilograma marihuane, prenosi Index.hr . Sve je počelo 4. srpnja oko 21:45 sati na autocesti A1 kod Šibenika, kada su policajci iz Postaje prometne policije Šibenik zaustavili teretno vozilo zagrebačkih registracija. Utvrdili su da 42-godišnji vozač vozi unatoč izrečenoj zabrani upravljanja vozilima „B“ kategorije. Preliminarno testiranje pokazalo je prisutnost amfetamina u organizmu, no odbio je vađenje krvi i urina. Tijekom postupanja policiji je dragovoljno predao vrećicu s 8 grama amfetamina.

Muškarac je odmah priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Uslijedila je pretraga vozila uz pomoć službenog psa za detekciju droge, tijekom koje je pronađeno 77 paketa marihuane ukupne težine 82.095 grama.

Po dovršetku istrage, 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava šibenskom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija ga je uz optužni prijedlog odvela i na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. Predložena je novčana kazna u iznosu od 7720 eura i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilima „B“ kategorije. Sud je slučaj stavio u redovnu proceduru.