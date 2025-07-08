"Rampa" Bošnjačke stranke za kadrove bliske Islamskoj zajednici?

Delegati kongresa Bošnjačke stranke (BS) u Glavni odbor (G0) partije nisu izabrali pojedine kadrove bliske Islamskoj zajednici, dva savjetnika potpredsjednika Vlade i lidera partije Ervina Ibrahimovića, kao ni pojedine dugogodišnje članove GO, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Ta partija je na kongresu u nedjelju izabrala novi sastav GO, u koji, prema izvoru lista, nisu ušli kandidati - predsjednik medžlisa Islamske zajednice Berane Elvir Ramčić, kao i predsjednik medžlisa u Baru Nedžib Ibrišimović.

U glavni odbor, prema istom izvoru, nije prošla ni doskorašnja članica GO Mirzeta Ramdedović, koja je supruga glavnog imama Islamske zajednice u Petnjici. Ramčić je kazao “Vijestima” da je član stranke godinu dana, da je prvi put predložen za člana GO, te da ne zna razloge zašto nije izabran.

Suzbiti uticaj

Izvor “Vijesti” je kazao da dugogodišnji član Glavnog odbora BS i doskorašnji direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Emir Dacić, koji je navodno blizak reisu Rifatu Fejziću, takođe neće više biti član Glavnog odbora. Dacić juče nije odgovorio na pitanja “Vijesti” zašto nije izabran za člana GO i kako to komentariše.

Izvor lista je kazao da se od nekoliko članova te partije prilikom održavanja kongresa u nedjelju moglo čuti “da je važno suzbiti uticaj Islamske zajednice unutar BS”. Iz Bošnjačke stranke juče nije odgovoreno na pitanja po kojim kriterijumima su birani članovi Glavnog odbora BS na kongresu, zašto u GO neće biti pojedini kandidati bliski Islamskoj zajednici, kao i da li se tokom kongresa od nekoliko članova partije moglo čuti “da je važno suzbiti uticaj Islamske zajednice unutar BS”.

Kongresu BS nije prisustvovao ni reis Islamske zajednice Rifat Fejzić, iako je to bila praksa na ranijim kongresima te partije. Fejzić je početkom godine u Rožajama, kako su prenijeli pojedini mediji, tokom džuma namaza, kritikovao rad vladajuće BS, ukazujući na njihovo koaliranje sa partijama predsjednika Skupštine i NSD Andrije Mandića i lidera DNP Milana Kneževića i opisujući ih kao “političare bez kičme”.

On je, kako su tada prenijeli mediji, kazao i da su imami i hodže iz Islamske zajednice potcijenjeni od čelnika Bošnjačke stranke, te poručio da više neće dozvoliti takav tretman.

- Islamska zajednica ima za obavezu da upućuje narod na društvena dešavanja. Bolje je biti časna opozicija, nego dio vlasti u kojoj se ništa ne pitate - rekao je tada reis aludirajući na tadašnji predlog te partije da Predlog Rezolucije o genocidu u Šahovićima bude uvršten u dnevni red, a koji na kraju nije dobio potrebnu većinu zahvaljući partijama vladajuće većine sa kojima je BS u vlasti.

Kritika ministrima

Fejzić je i u junu, kako su prenijeli mediji, na promociji 14. generacije maturanata Medrese “Mehmed Fatih” iz Tuzi, koja je održana u KIC-u “Budo Tomović” u Podgorici, uputio kritike ministrima iz redova BS.

- Žalosno je da se nijedan ministar iz Vlade nije pojavio večeras, iako su svi bili pozvani. Poručujem vama, maturantima, da ovo veče dobro zapamtite. I vi budite zauzeti kad to bude trebalo - rekao je Fejzić.

U Glavni odbor nisu prošli ni savjetnici potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose Ervina Ibrahimovića, Adaleta Pecević i Demir Drešević.

U novom sazivu Glavnog odbora BS nema ni direktora Centra za socijalni rad u Plavu Sadama Lukovića, kao ni Emira Strujića, doskorašnjeg člana odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Član Glavnog odbora partije neće biti ni Dino Tutunđžić, državni sekretar Ministarstva energetike koji je bio kandidat u ime opštinskog odbora BS Pljevlja, ali ni aktuelni menadžer Opštine Ulcinj Damir Raščić, koji je navodno u sukobu sa partijom zbog afere Alabar. Tokom tradicionalnog načina glasanja, bilo je 54 nevažeća listića.

Izvor lista je kazao da kongresu prvi put od osnivanja BS nije prisustovao Kemal Purišić, dugogodišnji potpredsjednik BS, poslanik u Skupštini i ministar rada i socijalnog stranja. On je nedavno podnio ostavku na mjesto predsjednika plavskog odbora i povukao se sa svih mjesta u partiji, jer je navodno, nezadovoljan načinom vođenja politike Ervina Ibrahimovića.

Na kongresu nije bilo ni Edina Tuzovića, predsjednika podgoričkog odbora koji je u septembru prošle godine bio nosilac liste te partije na izborima u glavnom gradu, kao ni jednog od osnivača BS i ranijeg predsjednika podgoričkog odbora Adema Fetića.

Bošnjačka stranka je na kongresu usvojila Rezoluciju o evropskim integracijama, Rezoluciju o zaštiti jezičkih prava i adekvatnom učešću Bošnjaka i bosanskog jezika u Crnoj Gori, Rezoluciju o demografskoj održivosti, kao i Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Negiranje genocida

Rezolucijom o obilježavanju 30 godina genocida u Srebrenici i uspostavljanju mehanizama za edukaciju i podizanje svijesti javnosti o genocidu u Srebrenici najoštrije osuđuju svaki vid negiranja genocida u Srebrenici i glorifikacije ratnih zločinaca.

Bošnjačka stranka poziva tužilaštvo da promptno reaguje na svako negiranje genocida, u skladu sa članom 370 Krivičnog zakonika Crne Gore. Pozivaju sve opštine da tokom 2025. godine jednu ulicu ili trg nazovu po žrtvama genocida u Srebrenici. Zadužuju svoje odborničke klubove da pokrenu ovu inicijativu gdje god djeluju, a pozivaju i ostale odbornike da je podrže ili samostalno pokrenu. Od Vlade Crne Gore traže da kroz obrazovni sistem uključi sadržaje o genocidu u Srebrenici. Takođe, pozivaju sve institucije Vladu, Skupštinu, opštine i gradonačelnike da 11. jul 2025. obilježe kao 30. godišnjicu genocida i da se taj datum svake godine obilježava prigodnim događajima. Predlažu da se u Podgorici podigne spomen-obilježje u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Bošnjačka stranka poziva Javni servis RTCG da 11. jula 2025. godine izvještava o komemoraciji u Potočarima i sličnim događajima, te da svakog narednog 11. jula emituje sadržaje koji doprinose podizanju svijesti o genocidu u Srebrenici. Također, pozivaju Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori da uspostavi mehanizme za podizanje svijesti o genocidu i, kao krovno nacionalno tijelo Bošnjaka, insistira na sprovođenju svih prethodnih tačaka ove rezolucije.

U Rezoluciji o zaštiti jezičkih prava i adekvatnom učešću Bošnjaka i bosanskog jezika u Crnoj Gori, BS traži dosljedno poštovanje ustavnih rješenja o ravnopravnosti jezika i naroda, uključujući puni status bosanskog jezika u sredinama gdje Bošnjaci žive u značajnom broju. Zalažu se za strože kazne za kršenje jezičkih prava. Traže izmjene obrazovnog sistema koje će uključivati bosanski jezik, književnost, kulturu i historiju, uz mogućnost obrazovanja na maternjem jeziku.

- Tražit ćemo da se izmjenom postojećeg modela obrazovanja, na nivou države, kreiraju novi i dodatni nastavni planovi i programi koji će na adekvatan način obuhvatiti posebnosti bosanskog jezika, bošnjačke književnosti, historije, geografije, arhitektonskog nasljeđa, te likovne i muzičke kulture, uz mogućnost fakultativnog izučavanja nacionalne grupe predmeta ili da se stvore uslovi za cjelokupno obrazovanje na maternjem jeziku, u svim sredinama u kojima, u značajnom broju, živi bošnjački narod - stoji u rezoluciji.

Iniciraju formiranje redakcija na RTCG i lokalnim servisima koje će se baviti sadržajem na bosanskom jeziku.

- Tražimo da se, srazmjerno učešću u finansiranju javnog servisa, sredstvima poreskih obveznika, obezbjedi potreban nivo sadržaja i upošljenost novinarskog, uredničkog i tehničkog kadra u javnom servisu RTCG i lokalnim servisima - piše u rezoluciji.

Dosljedna decentralizacija i snaženje žena

U Rezoluciji demografske održivosti Crne Gore BS se zalaže za dosljednu decentralizaciju i smanjenje regionalnih razlika kroz ravnomjeran razvoj infrastrukture, ekonomije, obrazovanja i zdravstva. Traže redefinisanje razvojnih prioriteta i pravedniju raspodjelu sredstava kako bi se osigurao opstanak i ravnomjerna naseljenost.

Stranka će raditi na mjerama koje mladima omogućavaju osamostaljivanje, lakši pristup tržištu rada i kvalitetniji život. Poseban fokus biće na osnaživanju žena kroz bolju zaštitu od diskriminacije, smanjenje stereotipa i veće učešće u procesima odlučivanja.

Takođe, zalagaće se za izgradnju održivog sistema socijalne i dječije zaštite koji će unaprijediti kvalitet života svih koji su u potrebi.

U Rezoluciji o potrebi društvenog konsenzusa oko ubrzanja evropskog puta Crne Gore, BS potvrđuje svoju snažnu podršku evropskim integracijama Crne Gore i vidi članstvo u EU kao strateški i vrijednosni cilj države. Pozivaju na široki društveni konsenzus oko evropske agende, uz učešće svih relevantnih aktera. Apeluju na Vladu da evropske integracije stavi u centar javnih politika, osnaži pregovaračku strukturu i ubrza reforme…