Pijan pokušao preplivati Savu nakon koncerta Thompsona, izvukli ga spasioci Crvenog križa

Tri osobe su završile u rijeci Savi u alkoholiziranom stanju u subotu navečer, kad se održavao koncert Marka Perkovića Tompsona.

Na terenu je bilo devet spasilaca Crvenog križa sa četiri jet skija, koji su intervenirali i spašavali ljude iz vode.

- Nakon Tompsonovog koncerta imali smo jedno spašavanje i jedan pad s nasipa do vode, gdje je osoba zadobila povredu glave, pa smo morali izvući osobu iz rijeke nakon što je ukazana prva pomoć - izjavio je Darko Gak iz Gradskog društva Crvenog križa u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Gak je opisao šta se dogodilo nakon koncerta: "Gospodin, prema vlastitim riječima, ima 50 godina i odlučio je, s obzirom na gužvu na mostu, da pokuša preplivati Savu jer mu je s druge strane bio parkiran motor kojim je planirao otići kući. Bila je to vrlo nepromišljena odluka.“

Drugi muškarac, star 29 godina, pod utjecajem alkohola je navodno pokušao mokriti u rijeku, ali je pao niz nasip i udario glavom.

- Pao je niz nasip gdje je bilo mnogo kamenja i velikih stijena - rekao je Gak, dodajući da su povrede bile takve da je bilo potrebno šivanje glave.

Intervencija je zabilježena i u 18:30 sati, prije početka koncerta.

- Djevojka, stara 35 godina, pokušala je preplivati Savu, ali je brzo uočena. Bila je pod jakim utjecajem alkohola - dodao je Gak.