Milatović odlučan: Crna Gora mora ući u EU do 2028. godine

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, saopštio je da je evropski put Crne Gore prioritet i da se mora potpuno posvećeno raditi na zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do 2026. godine, kako bi zemlja postala punopravna članica Evropske unije do 2028. godine.

On je to poručio na sastanku sa delegacijom poslanika Kršćansko-demokratske unije (CDU) iz njemačke savezne pokrajine Saksonije Anhalt koju je predvodila ministarka unutrašnjih poslova i sporta Tamara Cišang.

Iz predsjednikovog kabineta su saopštili da je posjeta realizovana u saradnji sa direktorom Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, Jakovom Devčićem.

Kako navode u saopštenju, u sadržajnom i konstruktivnom razgovoru, predsjednik Milatović izrazio je zahvalnost na kontinuiranoj podršci CDU-a i Fondacije Konrad Adenauer evropskoj budućnosti Crne Gore i Zapadnog Balkana.

„Zahvalni smo na dosljednom interesovanju i podršci koju CDU pokazuje za Crnu Goru i cijeli region. Crna Gora mora svakoga dana biti bolja, jača i uspješnija – vođena evropskim vrijednostima“, poručio je predsjednik Milatović.

On je sagovornike upoznao sa strateškim vanjskopolitičkim ciljevima naše zemlje, istakavši da je evropski put Crne Gore prioritet, te da moramo potpuno posvećeno raditi na zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do 2026. godine, kako bi naša zemlja postala punopravna članica EU do 2028. godine.

„Svjesni smo da je cilj ambiciozan, ali je dostižan. Evropske integracije su naš društveni konsenzus, ujedinjuju političke aktere, institucije i građane. Javna podrška ostaje snažna i stabilna“, istakao je Milatović.

Poseban značaj, kako je naglasio, ima činjenica da će Crna Gora 2026. biti domaćin samita Evropska unija – Zapadni Balkan, što je dodatan podsticaj za ubrzanje reformi.

„Domaćinstvo samita EU–Zapadni Balkan nije samo simbolika. To je snažna poruka da Crna Gora pripada evropskoj porodici i da smo spremni da to dokažemo konkretnim rezultatima. U godini kada planiramo zatvaranje svih poglavlja, moramo biti spremni da potvrdimo naš evropski kurs, ne samo riječima, već konkretnim djelima“, poručio je predsjednik Milatović.