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DANILOVGRAD

Uhapšen načelnik policije u Crnoj Gori: Sumnja se na zloupotrebu položaja i kriminalno udruživanje

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva pretresene prostorije u tri grada

Marko Drobnjak. Vijesti.me

M. Až.

9.7.2025


Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad Marko Drobnjak uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), javlja RTCG.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) jutros je izvršilo pretres prostorija danilovgradske policije, a kako je saopćeno iz SDT-a, hitne dokazne radnje provode se i na području Podgorice i Bara.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici, Baru i Danilovgradu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i druga krivična djela - navodi se u saopćenju SDT-a.

Dodaje se da će javnost o rezultatima i daljem toku postupka biti obaviještena nakon završetka dokaznih radnji i saslušanja osumnjičenih.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić nije odgovarao na pozive novinara RTCG-a radi dodatnih informacija.

Drobnjakovo ime pominjano je nedavno pred Anketnim odborom Skupštine Crne Gore o tzv. "crnim trojkama", kada ga je bivši policajac Brajuško Brajušković doveo u vezu s pokušajem diskreditacije njegovih ranijih svjedočenja.

Brajušković je tada tvrdio da je Drobnjak, zajedno s još nekoliko sadašnjih i bivših pripadnika policije, učestvovao u pripremi spiska koji je imao za cilj da ospori njegove optužbe.

Podsjećamo, Brajušković je prethodno optužio bivšeg šefa SAJ-a Veselina Veljovića i oficira Miljana Perovića da su bili organizatori tzv. "crnih trojki", odnosno batinaških jedinica koje su, kako je tvrdio, bile zadužene za napade na protivnike tadašnje vlasti.

# CRNA GORA
# DANILOVGRAD
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