Uhapšen načelnik policije u Crnoj Gori: Sumnja se na zloupotrebu položaja i kriminalno udruživanje





Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad Marko Drobnjak uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), javlja RTCG.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) jutros je izvršilo pretres prostorija danilovgradske policije, a kako je saopćeno iz SDT-a, hitne dokazne radnje provode se i na području Podgorice i Bara.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici, Baru i Danilovgradu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i druga krivična djela - navodi se u saopćenju SDT-a.

Dodaje se da će javnost o rezultatima i daljem toku postupka biti obaviještena nakon završetka dokaznih radnji i saslušanja osumnjičenih.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić nije odgovarao na pozive novinara RTCG-a radi dodatnih informacija.

Drobnjakovo ime pominjano je nedavno pred Anketnim odborom Skupštine Crne Gore o tzv. "crnim trojkama", kada ga je bivši policajac Brajuško Brajušković doveo u vezu s pokušajem diskreditacije njegovih ranijih svjedočenja.

Brajušković je tada tvrdio da je Drobnjak, zajedno s još nekoliko sadašnjih i bivših pripadnika policije, učestvovao u pripremi spiska koji je imao za cilj da ospori njegove optužbe.

Podsjećamo, Brajušković je prethodno optužio bivšeg šefa SAJ-a Veselina Veljovića i oficira Miljana Perovića da su bili organizatori tzv. "crnih trojki", odnosno batinaških jedinica koje su, kako je tvrdio, bile zadužene za napade na protivnike tadašnje vlasti.