Nevladine organizacije u Srbiji Dan sjećanja na žrtve genocida obilježavaju raznovrsnim programom

Govoreći o političkoj svijesti u Srbiji trideset godina nakon genocida u Srebrenici, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo ocijenila je u izjavi za Fenu da je vlast Republike Srbije i danas u tom pogledu nedemokratska.

- Osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj je mjesecima najprisutnija ličnost u medijima, i sa najviše uticaja na predsjednika Srbije. Nema reakcije vlasti na najavu Vojislava Šešelja da će 11. jula na Trgu Republike predstaviti svoju knjigu "Oslobođenje Srebrenice" - istakla je Kandić za Fenu.

Raznovrstan program

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić istakla je da nasuprot necivilizacijskom postupanju aktuelne vlasti, nevladine organizacije, fondacije, umjetnice i umjetnici, Dan sjećanja na žrtve genocida ove godine će obilježiti raznovrsnim programima.

Tako će Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, između ostalog, biti obilježen pozorišnim predstavama Hartefakt Kuće - "Njih više nema" i "Flowers of Srebrenica", predstavljanjem knjige Dragana Popovića "Gubljenje ljudskosti" te debatom o knjizi "Srebrenica - kao istorijska činjenica" na festivalu Krokodil.

- Također će biti upriličena i scenska akcija Žena u crnom "Nikada nećemo zaboraviti genecid u Srebrenici", paljenje svijeća i artistička instalacija "Majčina marama" na Trgu Republike u Beogradu, pomen žrtavama genocida sa imenima 8372 žrtve, oglašenim u nezavisnoj medijskoj produkciji.

- Fond za humanitarno pravo također će 15. jula predstaviti dosije Tomislav Kovač o učešću policije Republike Srpske i ulozi Tomislava Kovača u izvršenju genocida u Srebrenici - kazala je Kandić govoreći o aktivnostima vazanim za 30. godišnjicu genocida u Srebrenici.