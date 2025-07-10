Hodžić: U petak sjednicu Hrvatskog sabora početi minutom šutnje za žrtve Srebrenice

Zastupnik bošnjačke i drugih nacionalnih manjina Armin Hodžić zamolio je u četvrtak Hrvatski sabor da sjednicu započne minutom šutnje za žrtve genocida u Srebrenici kojim će se u petak obilježiti 30. obljetnica.

"S obzirom da sutra neću prisustvovati sjednici Hrvatskog sabora jer idem u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari koristim prigodu da zamolim Hrvatski sabor da sutrašnja sjednica započne sa minutom šutnje za žrtve genocida u Srebrenici čija je 30. godišnjica i godišnjica sutra", rekao je Hodžić na početku sjednice Hrvatskog sabora.

Naveo je i da su pismenim putem uputili zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću podsjetivši kako je gotovo cijelo desetljeće Hrvatski sabor pokrovitelj službene komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.

Komemorativni program

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, koji je vodio sjednicu, rekao je da se u Hrvatskom saboru obilježava genocid u Srebrenici, a danas će se u KD "Vatroslava Lisinskog" održati komemorativni program obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici koji se održava u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj.

Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se 11. jula . U julu 1995. godine, snage bosanskih Srba, pod vođstvom Ratka Mladića, zauzele su Srebrenicu, a zatim ubile preko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka te deportirale žene i djecu. Ti zločini su proglašeni genocidom od strane međunarodnih sudova.